Mollie Jepsen remporte une médaille d'or en ski para-alpin aux Jeux paralympiques d'hiver de 2022

GATINEAU, QC, le 5 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le Canada vient de remporter sa première médaille aux Jeux paralympiques d'hiver de 2022! Je me joins aujourd'hui à toute la population canadienne pour féliciter Mollie Jepsen qui a gagné une médaille d'or en ski para-alpin (descente féminine en position debout) hier soir.

Cette médaille représente pour Mollie sa cinquième médaille paralympique en carrière.

Courage, détermination et inspiration : Mollie Jepsen incarne vraiment les valeurs paralympiques, et nous ne pourrions pas être plus fiers!

Je souhaite beaucoup de succès à l'équipe canadienne aux Jeux. Le pays tout entier est derrière vous.

Allez Canada!

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Ariane Joazard-Bélizaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]