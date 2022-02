Équipe Canada a fièrement représenté le pays aux Jeux olympiques d'hiver de 2022

GATINEAU, QC, le 20 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Au nom du gouvernement du Canada et de la population canadienne, je tiens à féliciter tous nos athlètes qui ont pris part aux Jeux olympiques d'hiver de 2022.

Il y a tellement d'exploits à célébrer! Max Parrot, qui a défié le cancer il y a trois ans pour revenir en force et remporter l'or et le bronze. Isabelle Weidemann et Steven Dubois qui ont gagné le cœur de la population canadienne en filant chacun vers le podium à trois reprises, rien de moins! Et que dire de la performance parfaite des Canadiennes en hockey féminin, qui ramènent ainsi le titre olympique à la maison? Plusieurs records personnels et canadiens ont été battus durant ces jeux. Pour nos athlètes, au-delà des médailles et des records, le fait de s'être taillé une place aux Jeux et d'y avoir performé est tout un exploit en soi. On ne pourrait être plus fiers de tous nos athlètes; ils ont absolument tout donné!

J'en profite aussi pour les remercier. Les athlètes sont des modèles positifs pour la jeunesse canadienne. Leurs performances sont une source de motivation pour tout le monde au pays et elles nous encouragent à donner notre pleine mesure.

Il importe de souligner que de nombreuses personnes soutiennent les membres d'Équipe Canada et les accompagnent sur la route de l'excellence. Nous pensons aux entraîneurs ainsi qu'aux parents et amis de nos athlètes. Soulignons également le rôle crucial des officiels canadiens aux Jeux.

Joignez-vous à moi pour applaudir les exploits de tous les athlètes canadiens et leur souhaiter un bon retour au pays, en toute sécurité. Fiers des récentes performances exceptionnelles d'Équipe Canada aux Jeux olympiques d'hiver, continuons d'encourager nos athlètes qui participeront aux Jeux paralympiques d'hiver de 2022 dès le 4 mars.

Merci Équipe Canada de nous avoir fait vivre de si belles émotions et encore une fois, toutes nos félicitations!

