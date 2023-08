La ministre St-Onge souligne la Fête nationale de l'Acadie

OTTAWA, ON, le 15 août 2023 /CNW/ - Tous les 15 août, les Acadiens et les Acadiennes se rassemblent pour célébrer leur histoire et leur riche patrimoine culturel. La Fête nationale de l'Acadie offre également à la population canadienne la chance de reconnaître la détermination et le courage du peuple acadien.

En Atlantique et ailleurs au pays, nous soulignons cette journée par des cérémonies de lever du drapeau acadien, des spectacles et, bien sûr, le Grand Tintamarre. Ce défilé traditionnel est l'occasion d'exprimer haut et fort la fierté acadienne.

L'histoire du peuple acadien en est une de force et de résilience. Grâce à la richesse de ses traditions, de sa musique, de ses arts et de son patrimoine, la culture acadienne continue de prospérer et de contribuer à la diversité de notre identité culturelle et à la beauté de la langue française au Canada.

Plusieurs communautés offrent des célébrations et des activités dans le cadre de la Fête nationale de l'Acadie. Nous vous invitons à y participer en grand nombre. Où que vous soyez, vous aurez également la chance de célébrer en regardant le grand spectacle télévisé de la fête nationale du 15 août du Pays de la Sagouine, diffusé en direct sur les ondes d'ICI Télé en soirée. Bonne Fête nationale de l'Acadie à tout le monde!

