Hollie Naughton a été nommée la porte-drapeau d'Équipe Canada en vue de la cérémonie de clôture des Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022

GATINEAU, QC, le 8 août 2022 /CNW/ - Les performances d'Équipe Canada aux Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022 ont été une source d'inspiration pour toute la population canadienne. Chaque athlète et chaque officiel d'équipe ont de quoi être fiers de leurs exploits alors qu'ils reviennent au pays.

Au nom du gouvernement du Canada, je tiens à féliciter Hollie Naughton, qui a été choisie pour porter le drapeau canadien durant la cérémonie de clôture. Elle a démontré sa force de caractère et son talent, en plus de déployer des efforts extraordinaires aux côtés de ses coéquipiers et coéquipières d'Équipe Canada.

Durant les Jeux, les exploits exceptionnels de Hollie Naughton en squash ont été couronnés d'une médaille d'argent. Hollie Naughton devient ainsi la première médaillée canadienne en squash aux Jeux du Commonwealth. Son nom est dorénavant gravé dans un nouveau chapitre de notre histoire sportive nationale.

Les Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022 ont été les Jeux les plus inclusifs à ce jour, car le programme parasport a été nettement plus imposant, tout comme les épreuves pour les femmes menant à des médailles, qui ont été plus nombreuses que jamais. Bien que les Jeux se terminent, les souvenirs resteront gravés dans les mémoires pendant de nombreuses années.

Je remercie tous les remarquables athlètes qui nous montrent que nous pouvons réaliser nos rêves. À tous ceux et celles qui les ont appuyés dans cette aventure ‒ les chefs de mission, le personnel entraîneur, les familles et les amis ‒, merci!

Encore une fois, félicitations, Équipe Canada. Nous sommes fiers de vous!

