Les Jeux d'hiver du Canada rassemblent les meilleurs athlètes amateurs du pays

CHARLOTTETOWN, PE, le 18 févr. 2023 /CNW/ - C'est aujourd'hui le jour J! Les Jeux d'hiver du Canada ÎPÉ 2023 ont maintenant officiellement commencé. Ils rassembleront plus de 3 600 athlètes, entraineurs et officiels canadiens, dans 20 sports différents, ce qui en fait la plus grande compétition multisport au pays.

Jusqu'au 5 mars, nous serons témoins du travail acharné, de la force, de la détermination et du talent de nos incroyables athlètes issus de toutes les régions du Canada. Leur famille, leurs amis et des communautés entières se réuniront pour les encourager et les soutenir.

En tant que plus important bailleur de fonds du système sportif au pays, le gouvernement du Canada est fier d'appuyer la tenue des Jeux à l'Île-du-Prince-Édouard. L'accueil des Jeux du Canada entraine pour les communautés locales d'importantes retombées aux plans sportif, économique, social et environnemental. Les Jeux inspirent également la prochaine génération d'athlètes et la population du Canada à adopter un mode de vie sain et actif. Je ne peux imaginer un meilleur investissement que celui-là!

Au nom du gouvernement du Canada, je remercie le personnel et les bénévoles de la Société hôtesse des Jeux d'hiver du Canada ÎPÉ 2023 qui ont accompli un travail exceptionnel. Je souhaite à tous les athlètes et participants de vivre des moments captivants aux Jeux, de nouer de nouvelles amitiés et de créer des souvenirs inoubliables. Tout le pays est derrière vous.

Et maintenant, que les Jeux commencent!

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Ariane Joazard-Bélizaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 1-819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]