/R E P R I S E -- Avis aux médias -Le secrétaire parlementaire Taleeb Noormohamed annonce un soutien aux artistes méritant l'équité/

Patrimoine canadien investit dans un important projet favorisant le mentorat, les résidences et les pratiques inclusives en milieu de travail

VANCOUVER, BC, le 6 août 2025 /CNW/ - Taleeb Noormohamed, secrétaire parlementaire du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et député de Vancouver Granville, annoncera jeudi un financement visant à promouvoir des pratiques et activités artistiques inclusives et équitables. Il fera cette annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Les journalistes qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 8 h 30, le jeudi 7 août 2025. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le jeudi 7 août 2025

HEURE :

11 h

