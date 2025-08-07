Le secrétaire parlementaire Taleeb Noormohamed annonce un soutien à un projet visant à donner plus de poids aux voix du théâtre canadien issues de la diversité

VANCOUVER, BC, le 7 août 2025 /CNW/ - Le secteur des arts et de la culture du Canada tisse les fils de la riche tapisserie de notre pays, en créant des espaces où des voix, des récits, des processus créatifs et le leadership ont la possibilité de s'épanouir, de se développer et de prospérer.

Aujourd'hui, Taleeb Noormohamed, secrétaire parlementaire du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et député de Vancouver Granville, a annoncé un investissement de 95 000 $ dans la Ruby Slippers Production Society. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Le financement est accordé par l'entremise de l'Appel antiracisme du volet Projets, du Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme. Il soutiendra l'Advance Theatre Pipeline Development Process de la Ruby Slippers Production Society. Ce projet d'une durée d'un an vise à offrir des possibilités de leadership et de développement créatif aux artistes de théâtre en quête d'équité. Grâce à du mentorat, des ateliers, du réseautage professionnel et un programme d'artistes en résidence, le projet aidera les artistes racisés et sous-représentés à approfondir leur expérience dans des domaines tels que l'écriture, la mise en scène, la production et la conservation.

Le projet comprendra également le programme Advance Theatre Festival et Advance Theatre Cultural Development, qui offrira des possibilités de rédaction de scénarios, de lectures scéniques et de mobilisation communautaire. Le projet se terminera par la première représentation professionnelle des nouvelles œuvres des artistes participants.

En mettant en place des pratiques inclusives en milieu de travail, élaborées par et pour des artistes en quête d'équité, le projet favorisera l'épanouissement professionnel des participants et contribuera à renforcer et à diversifier l'écosystème théâtral canadien.

« La Ruby Slippers Production Society défend depuis longtemps la diversité des voix et redéfinit ce que peut être le leadership dans le domaine du théâtre. Elle donne vie à sa vision en mettant en lumière les voix et les perspectives d'artistes en quête d'équité et sous-représentés, les aidant non seulement à envisager un avenir dans le théâtre, mais aussi à refléter la richesse de l'identité canadienne et le rôle vital que joue la culture dans la construction d'un pays souverain et uni. Grâce à ce financement, notre gouvernement aide un plus grand nombre d'artistes, de créateurs et de réalisateurs à trouver leur place et leur force sur la scène culturelle canadienne. ».

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Le soutien du gouvernement du Canada à la Ruby Slippers Production Society garantit la pérennité d'un héritage qui inspire les artistes à suivre leur propre voie vers l'expression et les possibilités intéressantes à exploiter. Grâce au projet Advance Theatre Pipeline, les créateurs émergents en quête d'équité auront accès au mentorat, aux outils et aux plateformes dont ils ont besoin pour s'épanouir, du scénario à la scène. Ce projet transformateur contribuera à former la prochaine génération de leaders et d'agents du changement, en ouvrant des portes du secteur du théâtre et en donnant à de nouvelles voix la possibilité de s'exprimer dans toutes les communautés. »

- Taleeb Noormohamed, secrétaire parlementaire du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et député de Vancouver Granville

« En produisant et en créant des œuvres d'artistes s'identifiant comme femmes ou étant non conformes au genre, qui sont également des personnes autochtones, noires ou de couleur, Ruby Slippers Theatre contribue à créer une culture théâtrale dynamique qui reflète la riche diversité de notre grande scène canadienne. En mettant ainsi en avant les voix en quête d'équité, nous célébrons la résilience et la transformation dans un esprit d'alliance, d'autonomisation et de libération collective de notre passé colonial. Nous exprimons notre profonde gratitude au ministère du Patrimoine canadien pour son soutien au travail du Ruby Slippers Theatre. »

-- Diane Brown, directrice artistique et de production, Ruby Slippers Production Society

Les faits en bref

La Ruby Slippers Production Society est un organisme sans but lucratif établi à Vancouver qui soutient, développe et met en valeur les voix sous-représentées dans le théâtre canadien. Fondée par un collectif d'artistes s'identifiant comme femmes, la Société a produit plus de 80 projets théâtraux depuis 1994 et est reconnue pour mettre en avant des artistes issus de la diversité et en quête d'équité. Grâce à son travail, la Société fait progresser les pratiques théâtrales inclusives et favorise une compréhension culturelle plus profonde en mettant en lumière des perspectives sous-représentées.

L'objectif du volet Projets du Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme est de fournir un financement aux projets communautaires qui s'attaquent au racisme systémique, à la discrimination ou à la haine en apportant des changements durables afin de promouvoir la valeur de la diversité et de favoriser l'inclusion et le sentiment d'appartenance au Canada.

L'Appel antiracisme finance des projets visant à lutter contre le racisme et la discrimination systémiques au Canada. Son objectif est d'améliorer l'accès et l'inclusion au sein des organisations et institutions artistiques, culturelles et patrimoniales du Canada, ainsi que dans les industries créatives, en s'attaquant au racisme systémique et à la discrimination sur les lieux de travail auxquels sont confrontés les peuples autochtones, les communautés noires et d'autres groupes racisés et minorités religieuses, en tenant compte de l'intersectionnalité.

