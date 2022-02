Du 4 au 20 février, l'équipe canadienne représentera fièrement notre pays aux Jeux olympiques d'hiver de 2022.

GATINEAU, QC, le 4 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Équipe Canada est prête à montrer au monde entier de quoi elle est capable aux Jeux olympiques d'hiver de 2022!

Persévérance, fierté, détermination et résilience ne sont que quelques-unes des qualités indispensables dont nos 215 athlètes olympiques ont dû faire preuve pour surmonter de nombreux obstacles au cours des deux dernières années. Pendant cette période, ils ont fait de leur mieux pour s'entraîner tout en assurant leur sécurité et celle de leurs famille et communauté. Équipe Canada est une source d'inspiration pour nous tous et montre aux jeunes du pays que leurs rêves peuvent se réaliser.

Notre pays s'épanouit dans la neige et la glace. Nos sports d'hiver nous définissent. Avec l'appui de tous les Canadiens et Canadiennes, je sais que nos athlètes feront de grandes choses aux Jeux et que leurs exploits s'ajouteront à notre fier héritage olympique.

Le gouvernement du Canada est le plus important bailleur de fonds de notre système sportif. Tout au long de la pandémie, il a contribué au financement de la quête d'excellence d'Équipe Canada. Par l'entremise du Fonds d'urgence relatif à la COVID-19 pour soutenir les organismes chargés de la culture, du patrimoine et du sport, il a investi dans les organismes nationaux de sport, les organismes de services multisports et les centres sportifs canadiens pour aider les athlètes à se préparer aux Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2022. Nous aidons nos athlètes à se préparer, à participer et à célébrer avant, pendant et après les Jeux par l'entremise des programmes de Sport Canada.

Comme l'a annoncé le premier ministre Justin Trudeau le 8 décembre, le Canada n'enverra aucun représentant diplomatique aux Jeux olympiques d'hiver de 2022, en raison des préoccupations liées aux violations des droits de la personne commises par la Chine. Les athlètes canadiens s'entraînent depuis de nombreuses années pour cette rencontre, et le gouvernement continuera de les soutenir pleinement pendant qu'ils compétitionnent sur la scène internationale au sein d'Équipe Canada.

Alors que les Jeux commencent, la sécurité de nos athlètes, de nos entraîneurs et de leurs partisans est notre priorité absolue. Notre gouvernement soutient le Comité olympique canadien afin d'assurer la sécurité d'Équipe Canada et ainsi de permettre à nos athlètes de se consacrer à leurs compétitions.

Les athlètes canadiens sont une véritable source d'inspiration. Sortez votre plus belle tenue rouge et blanche et joignez-vous à moi et à des millions d'autres Canadiens pour encourager nos athlètes. Allez Canada!

