Déclaration de la ministre Petitpas Taylor à l'occasion de la Semaine nationale de la francophonie 2022

Célébrons ensemble la Semaine nationale de la francophonie 2022

GATINEAU, QC, le 14 mars 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, à l'occasion de la Semaine nationale de la francophonie, je me joins aux francophones et francophiles du Canada et de partout dans le monde pour célébrer la langue française que l'on partage et que l'on chérit. Cette semaine est l'occasion de faire vibrer cette francophonie qui nous rassemble et de souligner l'importance d'appuyer les communautés francophones qui renforcent le dynamisme de notre pays et assurent la pérennité de la culture francophone.

Notre belle langue française contribue non seulement à définir notre identité en tant que peuple et le caractère unique de la nation canadienne, mais également à faciliter l'intégration, l'inclusion et le dialogue avec les communautés francophones d'ici et d'ailleurs.

Il y a un peu plus de 50 ans, nous avons adopté la Loi sur les langues officielles, qui reconnait le statut égalitaire du français et de l'anglais au pays. Toutefois, la réalité du français au Canada nous a révélé que des mesures significatives devaient être prises pour tenir compte du déclin du français en Amérique du Nord, ainsi que des besoins de protection et de soutien supplémentaires de cette langue d'un bout à l'autre du pays. Le 1er mars dernier, c'est avec fierté que j'ai déposé un projet de loi visant à moderniser et à bonifier la modifiant la Loi sur les langues officielles.

Cette nouvelle mouture de la Loi veillera, entre autres, à s'attaquer au recul du français, à protéger les institutions des communautés de langue officielle en situation minoritaire et à assurer le droit de se faire servir et de travailler en français au sein des entreprises privées de compétence fédérale situées au Québec et dans des régions à forte présence francophone.

Dans le cadre de la Semaine nationale de la francophonie, j'invite tout le monde à célébrer le français en découvrant un nouvel artiste francophone, en lisant un roman rédigé en français ou en participant à des activités qui les aideront à apprendre et à mieux connaître la langue française. Ensemble, nous devons continuer à la faire rayonner afin de garantir sa vitalité pour les générations futures.

En mon nom et au nom du gouvernement du Canada, je souhaite à tous les francophones et francophiles, des quatre coins du pays et du monde, une merveilleuse Semaine nationale de la francophonie!

SOURCE Patrimoine canadien

