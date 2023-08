Aujourd'hui, en ce Jour de l'émancipation, nous soulignons l'anniversaire de l'abolition officielle de l'esclavage au Canada en 1834

OTTAWA, ON, le 1er août 2023 /CNW/ - En ce Jour de l'émancipation, nous reconnaissons la sombre histoire de l'esclavage au Canada et ses répercussions sur les générations de communautés noires de partout au pays.

Pendant des siècles, des millions de personnes d'ascendance africaine et leur descendance ont été réduites à l'esclavage et soumises à de terribles actes de violence. En ce jour de 1834, l'esclavage a été officiellement aboli dans l'Empire britannique afin de permettre la libération, au Canada, dans certaines parties des Caraïbes, en Afrique et en Amérique du Sud, de plus de 800 000 Africaines et Africains et leurs descendants.

Reconnaître le legs dévastateur de l'esclavage au Canada, c'est aussi reconnaître que ses répercussions sur les communautés noires n'ont pas pris fin le 1er août 1834. Le racisme et la haine systémiques à l'encontre des personnes noires continuent d'avoir des effets dans notre pays. Ils sont la source de préjudices et d'iniquité, et ils nuisent à la santé et au bien-être globaux des personnes d'ascendance africaine.

La haine n'a pas sa place au Canada. Pour beaucoup trop de gens, le racisme systémique est une réalité quotidienne aux conséquences dévastatrices. Le gouvernement du Canada continue de travailler avec les organismes fédéraux, les autres ordres de gouvernement, la société civile et les communautés noires pour lutter contre le racisme systémique envers les personnes noires et créer un Canada plus équitable où tout un chacun peut s'épanouir et réussir.

D'une part, rappelons-nous ce sombre chapitre de notre histoire et, d'autre part, réfléchissons au sens que revêt le Jour de l'émancipation pour les communautés noires d'aujourd'hui. Cette journée souligne la lutte perpétuelle pour la liberté et les efforts que toute la société doit continuer à déployer afin de soutenir l'équité et la justice raciales pour les personnes d'ascendance africaine.

En ce Jour de l'émancipation, j'invite toute la population canadienne à en apprendre davantage sur l'histoire de l'esclavage au Canada. Cette histoire fait partie intégrante de notre passé collectif et, ensemble, comme Canadiennes et Canadiens, nous avons la responsabilité de veiller à ce que cette réalité ne tombe jamais dans l'oubli.

SOURCE Patrimoine canadien

