GATINEAU, QC, le 12 août 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, l'honorable Marci Ien, a publié la déclaration suivante pour souligner la Journée internationale de la jeunesse :

« En cette Journée internationale de la jeunesse, nous célébrons l'énergie vibrante, la créativité et la résilience des jeunes de toutes les collectivités du Canada. Le pouvoir de la jeunesse est sans limite, c'est une force qui pousse au changement positif, à l'innovation et au progrès.

Le thème de cette année est "Compétences vertes pour les jeunes : vers un monde durable". Il s'agit d'une occasion de réfléchir aux différentes façons dont les jeunes travaillent à bâtir un avenir plus vert. Pour bâtir un avenir prometteur pour tous, nous devons trouver des moyens de passer à une économie carboneutre et de créer des emplois qui contribuent aux objectifs de développement durable.

C'est ce que nous nous efforçons de faire en tant que gouvernement.

Par l'entremise de Service jeunesse Canada, nous connectons les jeunes avec des occasions de bénévolat afin de les aider à développer les compétences nécessaires pour réussir dans une économie verte.

Le programme de stages pratiques pour étudiants aide les étudiants de niveau postsecondaire à développer de nouvelles compétences dans tous les secteurs, y compris l'économie verte, tout en acquérant de l'expérience pratique.

De plus, avec le programme Emplois d'été Canada, nous offrons cette année plus de 70 000 stages pour les jeunes aux quatre coins du Canada, notamment dans le secteur environnemental.

En ce jour, nous réaffirmons également notre engagement envers le Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies, y compris envers nos objectifs en matière de lutte contre les changements climatiques, de création de collectivités sécuritaires et durables et de mise en place de modes de consommation et de production responsables.

Chaque fois que j'ai la chance de rencontrer de jeunes Canadiens qui ont tiré profit de ces programmes, je constate à quel point ils sont enthousiastes vis-à-vis de notre avenir collectif, un avenir qui refuse le statu quo et qui est orienté vers la création d'un monde plus durable pour tous. »

SOURCE Emploi et Développement social Canada