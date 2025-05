GATINEAU, QC, le 25 mai 2025 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et des Familles, Patty Hajdu, a fait la déclaration suivante aujourd'hui pour lancer la Semaine nationale de l'accessibilité 2025 :

« Je suis ravie de souligner aujourd'hui le début de la Semaine nationale de l'accessibilité 2025. Alors que j'entreprends mes nouvelles fonctions de ministre de l'Emploi et des Familles, je me réjouis à l'idée de célébrer et d'en apprendre davantage sur les réalisations et sur les précieuses contributions qu'apportent les personnes en situation de handicap, et de reconnaître les efforts des personnes, des organismes et des collectivités qui travaillent sans relâche pour éliminer les obstacles à l'accessibilité et à l'inclusion dans tout le pays.

Comme le premier ministre l'a indiqué dans la lettre de mandat récemment publiée à l'intention de son nouveau cabinet, le Canada est un pays dynamique qui célèbre sa diversité, qui prend soin des personnes les plus vulnérables et qui s'efforce d'assurer un avenir meilleur pour toutes et tous. À titre de ministre fédérale responsable de continuer à mener le programme du gouvernement en matière d'accessibilité, mon travail reposera sur cette affirmation. Je ferai mon possible pour éliminer les obstacles qui peuvent empêcher le quart des Canadiennes et des Canadiens ayant une incapacité de participer pleinement à tous les aspects de la société.

Le thème de cette année, « Éliminons les obstacles ensemble : Ouvrons la voie vers un avenir inclusif », nous signale que pour créer un Canada exempt d'obstacles, nous devons travailler avec la collectivité des personnes en situation de handicap, conformément au principe « Rien sans nous ». Je salue cette approche visant à unir nos forces pour faire en sorte que toutes les personnes en situation de handicap aient les mêmes possibilités de contribuer pleinement à nos communautés et à nos milieux de travail.

Je suis impatiente de miser sur les progrès qu'a réalisés le gouvernement précédent depuis l'entrée en vigueur de la Loi canadienne sur l'accessibilité, il y a près de six ans, et depuis l'introduction du Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap du Canada visant à rendre le Canada plus inclusif pour les personnes en situation de handicap. L'une des pierres angulaires de ce plan est la Prestation canadienne pour les personnes handicapées, conçue pour améliorer le bien-être financier des Canadiennes et des Canadiens en situation de handicap à faible revenu et en âge de travailler. J'aurai davantage d'information à transmettre sur le lancement de la période de demande au titre de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées en juin, notamment sur les paiements prévus en juillet.

La Semaine nationale de l'accessibilité est l'occasion de souligner le chemin parcouru et de réfléchir au travail qu'il reste à accomplir pour atteindre notre objectif d'un Canada exempt d'obstacles d'ici 2040. Je m'engage à poursuivre sur la lancée des mesures mises en place ces dernières années, et à collaborer avec mes collègues du cabinet afin de favoriser un avenir véritablement inclusif, équitable et durable pour les personnes en situation de handicap au Canada d'ici 2040.

Cette semaine, et tout au long de l'année, agissons ensemble pour apporter des changements positifs. Lorsque toutes les Canadiennes et tous les Canadiens ont des chances égales de contribuer pleinement à nos communautés et à nos milieux de travail, nous renforçons notre économie et nous favorisons un Canada plus fort pour tout le monde.

Bonne Semaine nationale de l'accessibilité! »

