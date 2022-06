GATINEAU, QC, le 13 juin 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre des Enfants, de la Famille et du Développement social, Karina Gould, a émis la déclaration suivante :

« Après deux ans de restrictions de voyage, le Canada et bien d'autres pays connaissent une hausse considérable des demandes de passeport. Comme c'est le cas dans bien des pays, l'ampleur et le caractère soudain de cette hausse ont créé des délais pour les Canadiens qui souhaitent obtenir les services de passeport auxquels ils ont droit.

Ces délais d'attente sont loin d'être acceptables. Et nous savons que bien des gens ont été confrontés à des circonstances difficiles et stressantes. C'est pourquoi, depuis l'arrivée de ce défi, j'ai tenu à ce que mon ministère ait comme priorité de régler la situation et d'améliorer les services. Nous examinons et mettons en œuvre toutes les options possibles pour accélérer la réception et le traitement des demandes afin d'aider les Canadiens à obtenir leur passeport en temps opportun, et ce, sans compromettre l'intégrité du service. Cela comprend des changements possibles aux politiques visant à simplifier le programme des passeports, de même que d'autres mesures d'automatisation. Je vais continuer à garder les Canadiens au courant de ces changements à mesure qu'ils seront mis en place.

Au cours des dernières semaines, les agents ont pris des mesures pour délivrer les passeports plus rapidement. Dans tous les coins du pays, les employés des Centres Service Canada font des heures supplémentaires et travaillent la fin de semaine. Dans d'autres centres, Service Canada a aussi adapté ses heures de service pour les clients qui ne peuvent se présenter pendant les heures régulières d'ouverture.

En outre, Service Canada continue d'embaucher et de former plus de personnel. À l'heure actuelle, Service Canada a déjà embauché environ 600 nouveaux employés cette année et en embauchera 600 supplémentaires, en plus de la réaffectation continue d'employés qui travailleront aux services de passeport.

De plus, le gouvernement a :

mis en œuvre un processus de renouvellement simplifié pour tout passeport pour adulte délivré au cours des 15 dernières années;

lancé un outil de prise de rendez-vous à eservices.canada.ca/reservation qui dirige les clients vers le bon emplacement pour obtenir un service; les clients devraient le consulter souvent puisque des rendez-vous sont ajoutés lorsqu'il y a des disponibilités;

ajouté des centres de traitement partout au pays;

accru la capacité de service en personne en ouvrant tous les comptoirs de services de passeport disponibles au pays;

ajouté du personnel supplémentaire et apporté des changements au système téléphonique pour que le système de Service Canada ne mette pas fin aux appels des clients en attente, peu importe depuis combien de temps ils sont en ligne.

Nous savons qu'en dépit de ces efforts, les délais de traitement pour les passeports demeurent longs à l'heure actuelle. Nous avons ajusté l'information sur notre site Web pour que les Canadiens sachent exactement à quoi s'attendre. Malgré la hausse du volume, à l'heure actuelle, 72 % des Canadiens qui font une demande reçoivent leur passeport dans les 40 jours ouvrables; et 96 % des Canadiens qui font leur demande en personne dans un bureau spécialisé reçoivent leur passeport dans les 10 jours ouvrables.

Nous avons aussi commencé à publier les délais approximatifs d'attente pour les passeports, afin d'aider les clients à se préparer pour leur visite dans un bureau de passeport. Aucuns frais supplémentaires ne seront facturés si une demande complète est soumise et que les normes de services standards ne sont pas respectées. Cela comprend les frais de transfert et de récupération.

La situation du Canada n'est pas unique. Plusieurs de nos homologues internationaux connaissent aussi des délais dans le traitement et la délivrance de passeports. En Australie, au Royaume-Uni et aux États-Unis, le délai de traitement pour un nouveau passeport est respectivement de 6,10, et jusqu'à 11 semaines. Dans le contexte canadien, les échéances actuelles dépassent nos normes.

Nous continuons de remercier les Canadiens pour leur patience et encourageons les gens à planifier soigneusement afin d'avoir un passeport avant de prendre des engagements de voyage. »

Produits connexes:

Document d'information sur les services de passeport

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: James Cudmore, Directeur de communications, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]