Déclaration de la ministre Duncan félicitant Équipe Canada et son porte-drapeau pour la cérémonie d'ouverture des Jeux parapanaméricains de 2019 à Lima

L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports, souhaite bonne chance aux athlètes qui représenteront le Canada aux Jeux parapanaméricains de 2019 à Lima et félicite Stephanie Chan, nommée porte-drapeau du Canada pour la cérémonie d'ouverture des Jeux

LIMA, Pérou, le 22 août 2019 /CNW/ - Les Jeux parapanaméricains de 2019 à Lima sont sur le point de débuter et je voudrais souhaiter bonne chance à l'équipe canadienne ainsi qu'aux 151 athlètes et 36 entraîneurs! Je félicite également Stephanie Chan, une athlète de paratennis de table de Vancouver, qui a été nommée porte-drapeau du Canada pour la cérémonie d'ouverture des Jeux.

Être porte-drapeau est l'un des plus grands honneurs que peut recevoir un athlète. Le 23 août, Stephanie dirigera le contingent de notre pays à l'Estadio Nacional del Perú en portant le drapeau du Canada pour marquer le début d'une aventure inoubliable.

Au nom du gouvernement du Canada et de tous les Canadiens, je félicite les athlètes canadiens de leur dévouement exceptionnel à l'égard du sport et de l'excellence. Nos athlètes sont d'excellents modèles et une source d'inspiration immense pour les Canadiens de tous les âges et de toutes les capacités.

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Daniele Medlej, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Sciences et des Sports, 343-291-4204, daniele.medlej@canada.ca

