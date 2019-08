Déclaration de la ministre Duncan à l'occasion de l'ouverture des Jeux parapanaméricains de 2019 à Lima

L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports, encourage les athlètes représentant le Canada à l'amorce des Jeux parapanaméricains de 2019 à Lima

LIMA, Pérou, le 23 août 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, les pays d'Amérique s'unissent pour donner le coup d'envoi officiel des Jeux parapanaméricains de 2019 à Lima.

Menée par Stephanie Chan, porte-drapeau et athlète de paratennis de table, la délégation canadienne défilera avec fierté dans l'Estadio Nacional del Perú et se joindra aux 1 850 athlètes venus de 33 pays qui prendront part à des compétitions dans 17 sports. Ils commenceront ainsi leur aventure aux Jeux.

Au cours des 10 prochains jours, nous encouragerons ces athlètes de haut niveau qui incarneront les valeurs du sport, soit l'excellence, l'engagement et la détermination.

Les athlètes ont investi d'innombrables heures dans leur entraînement en vue de prendre part à ces jeux et ils sont prêts à montrer de quoi le Canada est capable. Je félicite tous les athlètes qui se sont entraînés pendant de nombreuses années et qui ont excellé dans leur discipline sportive pour se qualifier aux Jeux. Leur ténacité, leur discipline et leur grande volonté sont une source d'inspiration pour les Canadiens de tous les âges et de toutes les capacités et les incitent à faire plus de sport.

De concert avec tous les Canadiens du pays, j'encouragerai nos athlètes, qui représenteront notre grande nation en arborant l'unifolié près de leur cœur.

Liens connexes

Sport Canada

Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2019 à Lima (en anglais et en espagnol seulement)

Athlètes d'Équipe Canada - Jeux parapanaméricains de 2019 à Lima

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Daniele Medlej, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Sciences et des Sports, 343-291-4204, daniele.medlej@canada.ca

Related Links

www.pch.gc.ca