GATINEAU, QC, le 21 août 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre du Travail, l'honorable Filomena Tassi, a fait la déclaration suivante concernant les négociations de la convention collective entre le Syndicat des débardeurs, Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 375, et l'Association des employeurs maritimes :

« Notre gouvernement continue d'appuyer activement les efforts visant à apporter une résolution aux négociations collectives entre le Syndicat des débardeurs, la section locale 375 du Syndicat canadien de la fonction publique et l'Association des employeurs maritimes.

Reconnaissant l'importance du port de Montréal pour nos économies locales, régionales et nationale, particulièrement en ces temps critiques, le ministre des Transports, l'honorable Marc Garneau, et moi-même avons de nouveau communiqué avec chacune des parties cette semaine. Nous avons fermement insisté sur notre grande préoccupation concernant l'absence d'accord et les répercussions de l'arrêt de travail en cours sur la stabilité des chaînes d'approvisionnement et le transport des biens - des répercussions qui s'aggravent de jour en jour.

À la suite de nos appels, j'ai demandé au Service fédéral de médiation et de conciliation de proposer un accord de trêve à l'attention des deux parties. L'entente leur demandait de faire une pause et de poursuivre le processus de négociation tout en reprenant les opérations au port de Montréal.

Les deux parties ont maintenant conclu un accord de trêve et travailleront en fonction des paramètres qu'il énonce, tout en négociant le nouveau contrat de travail. Cela représente un progrès positif et bienvenu qui permettra aux travailleurs de reprendre le travail au cours des prochains jours, soutenant ainsi les milliers d'entreprises et travailleurs qui dépendent du port de Montréal chaque jour.

Cet accord de trêve assurera la continuité d'un maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement du Canada, tout en offrant les conditions nécessaires à la conclusion d'une entente. Nous encourageons vivement les deux parties à profiter pleinement de cette occasion pour parvenir à un accord, ce qui demeure la meilleure solution pour les travailleurs, les employeurs et l'ensemble des Canadiens.»

