le 17 févr. 2021

Aujourd'hui, la ministre du Travail, Filomena Tassi, a fait la déclaration suivante concernant les négociations de la convention collective entre le Syndicat des débardeurs, section locale 375 du Syndicat canadien de la fonction publique, et l'Association des employeurs maritimes :

« Le gouvernement du Canada a confiance dans le processus de négociation collective. Depuis octobre 2018, le Service fédéral de médiation et de conciliation (SFMC) travaille en étroite collaboration avec le Syndicat des débardeurs, section locale 375 du Syndicat canadien de la fonction publique, et l'Association des employeurs maritimes. Cet engagement de près de deux ans et demi envers le processus de négociation est la preuve que nous croyons fermement que les meilleures ententes sont conclues à la table de négociation.

J'ai communiqué avec toutes les parties tout au long du processus de négociation, tout comme l'ont fait certains de mes collègues ministres. À ma demande, deux médiateurs d'expérience ont été ajoutés au dossier pour aider les parties dans leurs négociations : M. Peter Simpson, directeur général du SFMC, et M. Robert Bellerose, directeur régional, Région du Québec, SFMC.

Après sept jours de réunions, les médiateurs ont suspendu les rencontres en personne entre les parties car ils ont déterminé que le fossé entre les parties était trop important à ce stade pour conclure une convention collective.

J'ai demandé aux médiateurs de rester en contact étroit avec les parties. Si leurs positions changent d'une manière susceptible d'aboutir à un accord, les médiateurs fédéraux convoqueront à nouveau les parties dans les plus brefs délais.

Le gouvernement est parfaitement conscient du rôle central que joue le port de Montréal dans le transport des marchandises partout au Canada, particulièrement au Québec et en Ontario. Parvenir à une entente à la table de négociation est dans le meilleur intérêt des travailleurs, des syndicats, des employeurs et de tous les Canadiens.

Nous encourageons vivement les deux parties à déployer immédiatement les efforts nécessaires pour parvenir à un accord. Le gouvernement du Canada continuera d'être présent tout au long des négociations pour soutenir leurs efforts. »

