Déclaration de la ministre du Travail au sujet de la Journée mondiale de la santé mentale

GATINEAU, QC, le 10 oct. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre du Travail, Filomena Tassi, a fait la déclaration suivante au sujet de la Journée mondiale de la santé mentale :

« En cette Journée mondiale de la santé mentale, nous braquons les projecteurs sur la protection et la promotion de la santé mentale en milieu de travail. Notre gouvernement reconnaît qu'il faut accorder la priorité à la santé mentale et au bien-être des travailleurs canadiens. C'est pourquoi nous travaillons de concert avec les syndicats, les travailleurs, les employeurs et les experts pour créer des milieux de travail sains et sécuritaires du point de vue psychologique.

Le Canada fait face à une situation sans précédent avec la pandémie de COVID-19. Aucun segment de notre société n'a été épargné par cette pandémie. Certains secteurs de travail subissent des perturbations imprévues qui touchent tout le monde - les employeurs, les travailleurs, leur famille et toutes nos collectivités. Le gouvernement a posé de nombreux gestes importants pour protéger et soutenir les Canadiens qui ressentent du stress et de l'anxiété en raison de la COVID-19, y compris le lancement d'Espace mieux-être Canada, un portail en ligne qui donne accès à un réseau virtuel de services de soutien psychosocial.

Nous collaborons également avec nos partenaires et intervenants pour soutenir la santé mentale des travailleurs en favorisant l'échange de renseignements et de ressources crédibles en cette période de crise. En voici quelques exemples : des cours en ligne gratuits offerts par le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail, et un Carrefour de ressources hébergé par la Commission de la santé mentale du Canada qui fournit des renseignements et des ressources crédibles sur la santé mentale et le bien-être.

Protéger la santé mentale des travailleurs canadiens est d'une importance cruciale. Nous avons aussi apporté des modifications au Code canadien du travail et avons créé de nouvelles dispositions réglementaires pour mieux protéger les travailleurs canadiens, notamment les plus vulnérables, contre les comportements nuisibles en milieu de travail. Les nouvelles dispositions réglementaires visant à prévenir le harcèlement et la violence en milieu de travail entreront en vigueur en janvier 2021. C'est pourquoi nous continuons de travailler à inclure la santé mentale comme élément clé de la santé et de la sécurité au travail qui sont régies par le Code.

Les travailleurs qui se sentent soutenus et en sécurité en milieu de travail sont mieux en mesure de mettre leurs talents à profit et d'atteindre leur plein potentiel au travail, à la maison et dans nos collectivités. Pendant que nous continuons de nous attaquer aux répercussions de la pandémie et d'y faire face, nous collaborons avec nos partenaires et intervenants afin de prendre les mesures nécessaires pour créer des milieux de travail sains et sécuritaires pour tous. »

