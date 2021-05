GATINEAU, QC, le 3 mai 2021 /CNW/ - La ministre du Travail, Filomena Tassi, a publié la déclaration suivante à l'occasion de la Semaine de la santé mentale :

« Cette semaine, le Canada souligne le 70e anniversaire de la Semaine de la santé mentale, alors que les collectivités, les milieux de travail et les écoles se mobilisent pour célébrer, protéger et promouvoir la santé mentale.

En tant que ministre du Travail, j'accorde une priorité absolue à la protection et au soutien de la santé mentale dans les milieux de travail sous réglementation fédérale. J'estime que la promotion de nos politiques, la sensibilisation et la lutte contre la stigmatisation associée à la maladie mentale nécessitent un effort concerté. Nous avons des discussions importantes avec les syndicats, des représentants des employeurs et des experts sur la santé mentale et la sécurité en milieu de travail. J'encourage tous les Canadiens et les responsables des milieux de travail à promouvoir des comportements et des attitudes qui favorisent le bien-être afin d'appuyer la santé mentale pour créer une culture de compréhension et d'acceptation.

Diverses industries subissent des perturbations imprévues qui touchent tout le monde - les employeurs, les travailleurs, leurs familles et les collectivités. La pandémie de COVID-19 exerce une énorme pression sur le bien-être mental des gens. De nombreux Canadiens ont perdu leur emploi en raison de la pandémie, et ils sont profondément préoccupés par la façon dont ils prendront soin d'eux-mêmes et de leur famille.

Afin que personne ne se sente seul durant cette période difficile, le gouvernement a lancé le portail Espace mieux-être Canada afin d'offrir un soutien gratuit et confidentiel en matière de santé mentale, de toxicomanie et de bien-être à tous les Canadiens. Il existe de nombreuses autres ressources en ligne utiles, notamment des cours en ligne offerts gratuitement par le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail, et le Carrefour de ressources de la Commission de la santé mentale du Canada.

Nous reconnaissons toutefois qu'il y a plus à faire en ces temps difficiles. C'est pourquoi, dans le cadre du budget de 2021, le gouvernement propose des investissements qui favoriseront le bien-être mental de tous les Canadiens et qui compléteront les investissements antérieurs dans les services de santé mentale. Par exemple, ce gouvernement a proposé d'accorder un financement de 62 millions de dollars supplémentaires en 2021-2022 pour veiller à ce que le portail Espace mieux-être Canada puisse continuer d'offrir aux Canadiens, y compris aux travailleurs, des outils et des services pour soutenir la santé mentale et le bien-être.

La peur, l'inquiétude et le stress sont des réactions normales à l'incertitude, à l'inconnu et aux menaces réelles ou perçues. N'oublions pas qu'il n'a jamais été aussi important de s'entraider et de parler de santé mentale. Les gestes simples comptent, que ce soit au travail ou dans nos collectivités. La gentillesse, le respect et le fait de tendre la main à une personne qui a besoin d'aide peuvent avoir une incidence énorme. Soyez honnêtes et compréhensifs lorsque nous parlons de santé mentale.

Continuons de faire des choix qui reconnaissent la santé mentale comme un élément clé de la santé générale, dans nos vies et sur nos lieux de travail.

Bonne #SemaineDeLaSantéMentale à tous les travailleurs canadiens. »

