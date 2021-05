GATINEAU, QC, le 20 mai 2021 /CNW/ - La ministre du Travail, Filomena Tassi, a fait la déclaration suivante concernant les allégations de falsification de votes dans une installation de General Motors située à Guanajuato, au Mexique :

« Chaque travailleur mérite un environnement de travail sécuritaire et sain où ses droits sont respectés. Grâce aux dispositions exhaustives et exécutoires en matière de travail de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM), qui est entré en vigueur le 1er juillet 2020, les gouvernements de ces trois pays veillent à ce que ce soit le cas dans toute l'Amérique du Nord.

Le gouvernement du Canada est au courant de la plainte déposée par les États-Unis contre une usine de General Motors à Guanajuato, au Mexique, pour violation présumée des droits des travailleurs, notamment le droit de ratifier leur convention collective par un vote personnel, libre, direct et secret. Les États-Unis ont demandé au Mexique d'examiner ces allégations et de déterminer s'il y a déni de droits à l'usine de General Motors. Le gouvernement du Mexique a indiqué qu'il mènerait une enquête.

J'ai récemment discuté avec mes homologues du Mexique et des États-Unis concernant les obligations de nos pays dans le cadre de l'ACEUM. Grâce au mécanisme d'intervention rapide en matière de main-d'œuvre propre aux installations, le gouvernement du Canada peut suivre de près les plaintes récentes, et ce, à mesure que la situation évolue. Notre gouvernement continuera de collaborer avec ses homologues internationaux et le mouvement du travail afin que les dispositions sur le travail soient respectées.

Le Canada reste déterminé à aider le Mexique à mettre en œuvre efficacement les obligations en matière de travail de l'ACEUM. C'est pour cette raison qu'il réserve 27,5 millions de dollars sur les quatre prochaines années pour aider le Mexique à apporter d'importantes réformes en matière de travail. Ce financement permettra au Mexique d'éliminer les obstacles et les pratiques enracinées qui ont empêché les travailleurs d'exercer leurs droits de s'associer librement et de négocier collectivement de manière efficace.

Le Canada croit que les dispositions relatives au travail de l'ACEUM aideront à améliorer les conditions de travail dans toute l'Amérique du Nord et à garantir l'équité pour les travailleurs et les entreprises du Canada. »

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Rachel Rappaport, Directrice des communications, Cabinet de la ministre du Travail, Filomena Tassi, 613-790-2087, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]

Liens connexes

www.hrsdc-rhdsc.gc.ca