GATINEAU, QC, le 19 juin 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, a fait la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, à l'occasion de la fête des Pères, rendons hommage à tous les papas et aux figures paternelles partout au Canada pour tout ce qu'ils font pour leur famille. Les pères travaillent fort pour donner à leurs enfants le meilleur départ possible dans la vie.

Nous avons pris des mesures importantes pour réellement changer les choses pour les familles d'un bout à l'autre du pays et je suis incroyablement fière des importants investissements durables et à long temps que le gouvernement du Canada fait pour aider à offrir une meilleure qualité de vie pour les familles partout au Canada.

En 2016, le gouvernement a mis en œuvre l'Allocation canadienne pour enfants. Cette prestation a joué un rôle de premier plan dans la réduction du nombre d'enfants qui vivent dans la pauvreté et elle est toujours essentielle dans nos efforts visant à réduire de moitié la pauvreté d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 2015. L'ACE est exempte d'impôt et fondée sur le revenu afin d'offrir plus de soutien aux familles qui en ont le plus besoin. En outre, pour s'assurer que l'ACE continue d'aider les familles canadiennes à long terme, l'Allocation est indexée chaque année en juillet pour suivre le coût de la vie.

Pour les familles ayant de jeunes enfants, nous mettons sur pied un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants en collaboration avec nos partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones. L'accès à des services de garde d'enfants de qualité, abordables, flexibles et inclusifs aide les parents, y compris les pères, et fait en sorte que les enfants aient le meilleur départ possible dans la vie.

Nous voyons déjà la mise en place de réelles améliorations pour rendre la vie plus abordable d'un océan à l'autre. Presque toutes les provinces et tous les territoires voient déjà une réduction des frais de garde d'enfants, et le gouvernement du Canada a pour objectif de donner à toutes les familles du Canada, peu importe où elles habitent, un accès à des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants réglementés pour 10 $ par jour en moyenne d'ici mars 2026. Cela représente des économies de centaines de milliers de dollars pour les familles, qui pourront mieux s'ajuster au coût de la vie.

En tant que ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, je souhaite aux Canadiens une excellente fête des Pères. Aujourd'hui et chaque jour, rendons hommage à tous les papas du Canada et montrons-leur notre reconnaissance pour tout ce qu'ils font. »

