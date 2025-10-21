Déclaration de la ministre de l'Emploi et des Familles en réponse à l'audit de performance de la vérificatrice générale du Canada portant sur le système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada

GATINEAU, QC, le 21 oct. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, a fait la déclaration suivante au sujet de l'audit de performance de la vérificatrice générale du Canada portant sur le système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada :

« Puisque le gouvernement est déterminé à utiliser les fonds publics de manière responsable et efficace, nous accueillons favorablement le rapport de la vérificatrice générale, lequel souligne les progrès importants que nous avons marqués ainsi que les économies tangibles que nous avons mises en place pour les familles canadiennes dans le cadre du système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada.

Bien que la vérificatrice générale ait confirmé que nous avons appuyé des améliorations à l'apprentissage et à la garde des jeunes enfants partout au Canada et que le coût de la majorité des places dans les services de garde réglementés est maintenant plus abordable, le gouvernement reconnaît l'importance de ses conclusions et travaille activement à mettre en œuvre ses recommandations pour renforcer et améliorer le système.

L'ouverture, la transparence et la responsabilité font partie des principes directeurs du gouvernement du Canada, et tout comme la vérificatrice générale, nous convenons que des analyses et des rapports réguliers sur le système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada sont essentiels pour protéger son intégrité et veiller à ce qu'il continue de soutenir l'autonomie des familles en répondant à leurs besoins changeants.

Il faut prendre d'autres mesures pour améliorer la production de rapports. Nous travaillons avec nos partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones pour fournir aux Canadiens des renseignements clairs et précis sur les progrès marqués pour bâtir un système plus solide, réduire les coûts et donner plus d'autonomie aux familles partout au pays.

Dans le cadre de ce travail, des cadres relatifs aux résultats sont élaborés en collaboration avec les partenaires des Premières Nations, inuits et métis afin de mesurer les résultats liés à l'apprentissage et à la garde des jeunes enfants autochtones. Ces mesures appuient la réconciliation, s'harmonisent avec le cadre d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones et orienteront la production de rapports à la suite de la mise en œuvre en 2025‑2026 et 2026‑2027, ce qui aidera à créer un système inclusif donnant plus d'autonomie aux familles autochtones.

Lorsque le gouvernement a lancé le système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada en 2021, les plus grands défis étaient l'abordabilité et l'accès. Souvent, les familles payaient des frais équivalant à une deuxième hypothèque ou à un deuxième loyer. Maintenant, les familles de près d'un million d'enfants ont accès à des services de garde abordables et de haute qualité et économisent ainsi des milliers de dollars chaque année. Les familles subissent donc moins de pression et les parents ont plus de choix.

La création de nouvelles places dans les services de garde est un projet pluriannuel complexe qui suppose la prise en compte de différents facteurs, comme le zonage, les répercussions sur l'environnement et la planification de la main‑d'œuvre. Bon nombre de plans d'action provinciaux et territoriaux prévoient une approche graduelle, selon laquelle plus de places seront créées plus tard afin de tenir compte des priorités locales et de répondre aux besoins des collectivités.

Même si le système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada en est encore à ses débuts, il a déjà permis d'améliorer grandement la situation des familles à l'échelle du pays. À mesure que le système continuera de prendre de l'expansion, les efforts seront axés sur la création de services de garde de haute qualité, abordables, souples et inclusifs, la protection de l'accès pour toutes les familles et la volonté de donner à tous les Canadiens les moyens de réussir.

Les investissements générationnels du gouvernement permettront de bâtir une économie forte, d'appuyer les parents et de donner à chaque enfant une chance équitable. Nous demeurons déterminés à travailler avec les provinces et les territoires pour réduire les coûts de la garde d'enfants et veiller à ce que les Canadiens aient la capacité de participer pleinement à l'économie. Le gouvernement utilisera les recommandations de la vérificatrice générale comme feuille de route pour bâtir un système plus solide et plus accessible qui aide et protège toutes les familles canadiennes. »

