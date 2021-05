C'est aujourd'hui que débute le Mois du patrimoine asiatique

OTTAWA, le 1er mai 2021 /CNW/ - C'est aujourd'hui que débute le Mois du patrimoine asiatique. Le thème de cette année, « Reconnaissance, résilience et audace », incarne la diversité panasiatique et les réalisations inestimables des communautés d'ascendance asiatique dans tous les segments de la société canadienne. Il reconnaît également leur résilience et leur persévérance à surmonter l'adversité tout au long de l'histoire du Canada.

Pendant le Mois du patrimoine asiatique, nous rendons hommage à l'importante contribution que les Canadiens d'ascendance asiatique ont apportée - et continuent d'apporter - à l'édification de notre société d'un océan à l'autre. C'est aussi une occasion unique d'en apprendre davantage sur la grande diversité des cultures, des langues, de la cuisine et des arts asiatiques, entre autres.

Malheureusement, pendant la pandémie de COVID-19, nous avons constaté une augmentation du racisme et des attaques ciblées contre les Asiatiques au Canada. La haine et l'intolérance n'ont pas leur place dans notre société, et le gouvernement du Canada s'est engagé à lutter contre toutes les formes de racisme et de discrimination. Maintenant, plus que jamais, nous devons être conscients des réalités auxquelles les Canadiens d'ascendance asiatique sont confrontés partout au Canada. En tant que Canadiens, nous sommes fiers de notre diversité. Il est de notre responsabilité collective de faire front commun pour dénoncer toutes les formes de discrimination, y compris le racisme anti-asiatique.

À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, je remercie les innombrables Canadiens d'ascendance asiatique qui ont servi en première ligne et dans nos communautés pour lutter contre la COVID-19. J'encourage tous les Canadiens, d'un océan à l'autre, à en apprendre davantage sur la richesse des cultures, de la contribution et de l'histoire de toutes les communautés d'ascendance asiatique au Canada. Profitons de ce Mois du patrimoine asiatique pour continuer à bâtir un Canada meilleur et consciemment plus inclusif pour tous. Portez-vous bien et soyez prudents.

