GATINEAU, QC, le 9 juill. 2021 /CNW/ - Au Canada, la diversité est l'une de nos plus grandes forces. Or, nous continuons à voir la haine alimentée par le racisme et la discrimination faire des ravages dans nos communautés. Nous savons pertinemment que la solution à ce problème grave ne repose pas sur une approche descendante. C'est pourquoi nous devons rester à l'écoute des communautés directement touchées par le racisme.

Dans la foulée de la stratégie canadienne de lutte contre le racisme, le gouvernement du Canada présentera le sommet national sur l'antisémitisme le 21 juillet et le sommet national sur l'islamophobie le 22 juillet.

Ces sommets réuniront des groupes diversifiés de dirigeants communautaires et politiques, d'universitaires, de militants et d'autres personnes ayant des identités croisées à l'intérieur de ces communautés. Entre autres participants au sommet national sur l'antisémitisme, mentionnons l'honorable Irwin Cotler, envoyé spécial du Canada pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme. Ensemble, les participants continueront de tracer la voie pour lutter contre le racisme et la discrimination.

J'ai également invité mes collègues du cabinet, des députés et des responsables de tous les ordres de gouvernement à venir écouter ce qu'ont à dire les dirigeants des communautés musulmanes et juives.

Par ailleurs, le Secrétariat fédéral de lutte contre le racisme poursuivra ses travaux aux côtés des communautés dans le but de prendre des mesures contre le racisme envers les personnes autochtones, asiatiques et noires, et d'enrayer la discrimination contre les personnes LGBTQ2 et toutes les formes de haine.

Notre gouvernement sait que, pour accélérer nos efforts en vue de combattre le racisme systémique qui sévit au Canada, nous devons maintenir le dialogue ouvert. Alors que nous travaillons à bâtir une société plus sûre et consciemment plus inclusive, nous resterons à l'écoute des communautés touchées par le racisme et la haine pour mieux comprendre leurs réalités.

Je m'attends à ce que ces deux sommets nous entraînent dans des discussions passionnantes et engagées.

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Aidan Strickland, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, [email protected]

Liens connexes

www.pch.gc.ca