Déclaration de la ministre Chagger à l'occasion du Thaï Pongal

OTTAWA, le 15 janv. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, les Tamouls au Canada et partout dans le monde se rassemblent pour célébrer le début du Thaï Pongal, un joyeux festival qui dure quatre jours. Cette fête traditionnelle permet aux Tamouls d'exprimer leur gratitude pour l'abondance des récoltes. Elle leur donne aussi la chance de se réunir en famille et entre amis pour préparer et partager le pongal, un plat sucré fait de riz et de lait.

Célébré durant le Mois du patrimoine tamoul, le Thaï Pongal offre une occasion formidable de souligner les contributions inspirantes qu'ont apportées les Canadiens d'origine tamoule au paysage économique, social et politique du pays. La communauté tamoule du Canada est un exemple parfait de la façon dont nous tirons tous parti de la riche diversité du pays.

À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, je souhaite à tous ceux et celles qui fêtent le Thaï Pongal un merveilleux festival en compagnie de leurs proches. Iniya Pongal Nalvazhthukkal!

