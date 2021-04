Ce soir, les musulmans et les musulmanes du Canada et d'ailleurs célèbrent le début du mois sacré du ramadan

OTTAWA, ON, le 12 avril 2021 /CNW/ - Ce soir, au coucher du soleil, les musulmans et les musulmanes du Canada et d'ailleurs dans le monde marqueront le début du mois sacré du ramadan, une période de jeûne, de réflexion spirituelle et de prière.

Au cours de cette période, les communautés musulmanes jeûnent du lever au coucher du soleil et terminent la journée en partageant un repas en famille, soit l'iftar. Pour la deuxième fois, de nombreuses observances du ramadan se dérouleront virtuellement et conformément aux directives locales en matière de santé publique. Toutefois, ce mois sacré restera une occasion importante de faire preuve de compassion et de générosité, d'autant que nous restons vigilants face à la pandémie de COVID-19.

En ce moment, les valeurs qui sont au cœur de l'Islam, c'est-à-dire la compassion, la gratitude et la générosité, nous interpellent plus que jamais, car les communautés musulmanes d'un bout à l'autre du pays font des sacrifices personnels en contribuant aux efforts de lutte contre la pandémie de COVID-19. Prenons donc tous le temps de reconnaître leurs nombreuses contributions à l'édification d'un Canada plus sûr, plus fort et consciemment plus inclusif.

À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, j'invite tout le monde à profiter du ramadan pour célébrer tout ce qui rend le Canada si unique ainsi qu'à se rappeler notre responsabilité collective de lutter contre l'islamophobie et la discrimination sous toutes leurs formes. J'offre mes meilleurs vœux à tous ceux et celles qui observent le ramadan. Portez-vous bien et soyez prudents. Ramadan Mubarak!

