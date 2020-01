Déclaration de la ministre Chagger à l'occasion du Nouvel An lunaire

Cette semaine, de nombreux Canadiens célèbrent le Nouvel An lunaire et marquent le début de l'année du Rat

OTTAWA, le 25 janv. 2020 /CNW/ - De nombreux Canadiens de partout au pays se réuniront avec leurs proches pour célébrer le Nouvel An lunaire. Ils marqueront le début de l'année du Rat, symbole de prospérité, d'intelligence et d'énergie.



Le Nouvel An lunaire ou Nouvel An chinois, aussi appelé Festival du printemps ou Fête du Têt, au Vietnam, et Seollal, en Corée, a toujours lieu le premier jour du premier mois du calendrier lunaire. Cette fête traditionnelle − qui compte parmi les plus importantes pour les communautés chinoise, coréenne et vietnamienne, et pour bon nombre d'autres communautés de l'Asie orientale − offre l'occasion de se pencher sur l'année écoulée. C'est aussi le moment de célébrer l'année à venir par des activités et des fêtes. Elle permet aussi de célébrer l'année à venir par des activités festives et des réjouissances.



À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, j'offre mes meilleurs vœux à tous ceux et celles qui célèbrent le Nouvel An lunaire. Puisse l'année du Rat apporter prospérité, santé et bonheur à tous.

