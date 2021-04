En avril, les Canadiens et les Canadiennes soulignent le Mois du souvenir, de la condamnation et de la prévention des génocides

OTTAWA, le 1er avril 2021 /CNW/ - En 2015, la Chambre des communes a désigné avril comme le Mois du souvenir, de la condamnation et de la prévention des génocides. Au cours du mois, nous honorons la mémoire des victimes de génocides et réfléchissons sur les causes profondes de ces tragédies, pour qu'elles ne se reproduisent jamais.

Au fil de l'histoire, des générations ont été perdues et ont été affligées par les conséquences indélébiles de génocides, notamment l'Holocauste, l'Holodomor, le génocide contre les Tutsis au Rwanda, le génocide arménien ou tout autre exemple tragique de haine et de violence sauvages. Il nous incombe, collectivement, de rendre hommage et de donner la parole aux victimes et aux survivants de génocides en nous renseignant sur ces horribles évènements et en veillant à ce que la vérité de cette histoire soit préservée.

En bâtissant un pays meilleur et consciemment plus inclusif, nous devons tous nous opposer aux préjugés et à la haine ainsi qu'à toutes les formes de racisme et de discrimination, qui peuvent avoir de telles conséquences tragiques. Il faut aussi s'engager à protéger les droits de la personne et la dignité pour tous, au Canada et ailleurs.

À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, et au nom du premier ministre Justin Trudeau et du gouvernement du Canada, j'invite tous les Canadiens et les Canadiennes à se souvenir des survivants de génocides et de leurs descendants, et à leur rendre hommage pour leur courage et leur résilience. Le Canada a accueilli bon nombre d'entre eux qui, depuis, contribuent à façonner le pays fort et inclusif que nous connaissons aujourd'hui. Portez-vous bien et soyez prudents.

