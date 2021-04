Avril est le Mois du patrimoine sikh

OTTAWA, ON, le 1er avril 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, nous soulignons le début du Mois du patrimoine sikh. Proclamé le 30 avril 2019 par le Parlement, ce mois vise à reconnaître et à mettre en lumière les contributions importantes qu'ont apportées et qu'apportent encore les communautés sikhes au patrimoine social, économique, politique et culturel du Canada.



Le Canada est fier de compter plus de 500 000 Canadiennes et Canadiens sikhs, soit l'une des plus importantes diasporas sikhes au monde. Depuis l'arrivée des premiers immigrants sikhs à la fin du 19e siècle, les membres de cette communauté contribuent à enrichir le Canada par leurs réalisations dans toutes les sphères de la société et ils ont aidé à façonner la diversité du pays.

L'égalité, l'altruisme, l'ouverture d'esprit et la compassion sont les principes fondamentaux du sikhisme. Le Mois du patrimoine sikh est donc une occasion de réfléchir au rôle déterminant que les communautés sikhes ont joué, et continuent de jouer, dans l'édification d'un Canada plus fort et consciemment plus inclusif.

À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, et au nom du premier ministre Justin Trudeau et du gouvernement du Canada, j'invite les Canadiennes et les Canadiens de tous les horizons à en apprendre plus sur l'histoire et la culture uniques des communautés sikhes du Canada. Je souhaite à tous et à toutes un très joyeux Mois du patrimoine sikh! Portez-vous bien et soyez prudents.

