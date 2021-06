C'est aujourd'hui que commence le Mois du patrimoine portugais

OTTAWA, ON, le 1er juin 2021 /CNW/ - C'est aujourd'hui que commence le Mois du patrimoine portugais, le moment est donc fort opportun pour reconnaître et célébrer l'apport des Canadiens et Canadiennes d'origine portugaise à l'essor de notre pays.

Les explorateurs portugais ont été parmi les premiers Européens à s'intéresser au territoire que nous appelons maintenant le Canada. Notre pays compte l'une des plus grandes diasporas portugaises au monde, et est enrichi par les traditions, la langue et la culture des membres de cette communauté. Les Luso-Canadiens et Luso-Canadiennes, par leurs talents et leur travail, ont contribué et continuent à contribuer à la vie sociale, économique, politique et culturelle du Canada, nous aidant ainsi à bâtir un pays toujours plus prospère, inclusif et diversifié.

Au Canada, la diversité est l'une de nos plus grandes forces. En cette année de 50e anniversaire de la politique canadienne sur le multiculturalisme, continuons à célébrer les valeurs de diversité, d'ouverture et de respect qui nous unissent et nous rendent encore plus forts.

À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, et au nom du premier ministre Justin Trudeau et du gouvernement du Canada, j'invite la population canadienne à en apprendre davantage sur la riche culture des membres de la communauté portugaise et à célébrer leurs réalisations et l'influence qu'ils ont exercée sur l'édification de notre pays.

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Emelyana Titarenko, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, [email protected]

Liens connexes

www.pch.gc.ca