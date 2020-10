En octobre, les Canadiens et Canadiennes célèbrent le Mois du patrimoine latino-américain

OTTAWA, ON, le 1er oct. 2020 /CNW/ - C'est aujourd'hui que débute le Mois du patrimoine latino-américain, qui nous offre l'occasion de souligner les nombreuses contributions qu'apportent les communautés latino-américaines pour enrichir notre pays.

Les Canadiens et les Canadiennes d'origine latino-américaine sont arrivés ici principalement à la fin du 20e siècle en provenance des 20 pays d'Amérique latine. Ils enrichissent la mosaïque culturelle du Canada par leurs traditions artistiques et culinaires, ainsi que leurs nombreuses contributions à la prospérité générale du pays grâce à leur esprit d'entrepreneuriat.

Tout au long du mois d'octobre, nous avons une occasion magnifique de découvrir la riche et longue histoire des communautés latino-américaines ici au Canada. Pendant que nous nous soutenons les uns les autres pour lutter contre la COVID-19, nous devons continuer de favoriser la connaissance, la compréhension et le respect de la diversité, qui fait la force du pays.

À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, et au nom du premier ministre Justin Trudeau et du gouvernement du Canada, j'invite la population canadienne d'un océan à l'autre à célébrer la culture, la résilience et le patrimoine des communautés latino-américaines. Joyeux Mois du patrimoine latino-américain! Restez en santé et en sécurité.

SOURCE Patrimoine canadien

