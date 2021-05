Aujourd'hui, les bouddhistes au Canada et ailleurs dans le monde soulignent Vesak

OTTAWA, ON, le 26 mai 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, à l'occasion de Vesak, les bouddhistes au Canada et ailleurs dans le monde commémorent la naissance, l'illumination et la mort de Gautama Buddha, fondateur du bouddhisme.

Vesak est la fête la plus importante du calendrier bouddhiste. Normalement, les bouddhistes se rassemblent pour prier au temple de leur région et ils s'échangent des cadeaux pour célébrer et manifester leur gratitude envers la vie et la sagesse de Bouddha. Cette année, les célébrations seront quelque peu différentes pour plusieurs, mais elles se prêteront à la réflexion sur les enseignements universels de Bouddha, dont la paix, la compassion et la charité. Ces valeurs sont de précieuses sources d'inspiration pour les Canadiens et les Canadiennes des quatre coins du pays en ces temps difficiles.



J'invite la population canadienne à en apprendre davantage sur la fête sacrée de Vesak et l'apport formidable des communautés bouddhistes. Au Canada, la diversité est l'une de nos plus grandes forces, et nous tirons tous parti de l'esprit d'ouverture et d'inclusion dont fait preuve notre pays.



À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, j'offre mes meilleurs vœux à tous ceux et celles qui célèbrent Vesak. Portez-vous bien et soyez prudents.

SOURCE Patrimoine canadien

