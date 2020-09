Aujourd'hui, les communautés juives au Canada et dans le monde entier célèbrent Roch Hachana, le Nouvel An juif

OTTAWA, le 18 sept. 2020 /CNW/ - Ce soir, au coucher du soleil, les membres des communautés juives du Canada et du monde entier souligneront le début de Roch Hachana.

Au cours de cette fête qui dure deux jours, les familles juives partageront prières, vœux et repas rituel avec leurs proches. Période de célébration et d'introspection, Roch Hachana est le Nouvel An juif. Il marque aussi le commencement de 10 jours de repentance, qui se terminent par le Yom Kippour, le jour du Grand Pardon.

J'invite les Canadiens et Canadiennes d'un bout à l'autre du pays à profiter de l'occasion pour en apprendre davantage sur l'apport inestimable de nos concitoyens juifs au patrimoine social, économique, politique et culturel du pays. En ces temps d'incertitude, il est plus important que jamais de réaffirmer notre responsabilité collective de lutter contre l'antisémitisme et la discrimination sous toutes ses formes, et de créer un Canada encore plus fort et inclusif pour tous.

À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, je souhaite santé, réussite et joie à tous ceux et celles qui célèbrent Roch Hachana. Shanah Tovah U'metukah!

