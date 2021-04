On demande aux Canadiens et Canadiennes d'exprimer leur solidarité avec les communautés LGBTQ2 à l'occasion de la Journée rose internationale

OTTAWA, ON, le 14 avril 2021 /CNW/ - La Journée rose internationale est l'occasion de renouveler notre engagement en faveur de la diversité et de l'inclusion en combattant toutes les formes de discrimination qui alimentent la violence et l'intimidation que bien des jeunes LGBTQ2 subissent encore aujourd'hui. En portant un chandail rose aujourd'hui, nous sommes solidaires des communautés LGBTQ2 au Canada et partout ailleurs, alors que nous continuons à promouvoir une société équitable dans laquelle nous sommes tous libres d'être véritablement nous-mêmes.

Cette journée célèbre la force et la résilience des personnes LGBTQ2 et met en lumière la violence, l'intimidation, l'homophobie, la biphobie et la transphobie que subissent encore bien des gens au quotidien, y compris les jeunes. Malgré ces défis permanents, il y a de l'espoir, car nous continuons à progresser dans l'élimination des barrières et la formation d'écoles et de communautés plus sécuritaires et consciemment plus inclusives où les chances sont égales pour tous.

Il y a 14 ans, des élèves d'une école secondaire en Nouvelle-Écosse ont vu leur camarade de classe être intimidé parce qu'il portait un chandail rose. Ils ont donc décidé d'agir. Ils ont fait un pas vers la dénonciation de la discrimination en s'unissant et en portant un chandail rose en appui à leur camarade, un geste qui a marqué le Canada et le monde entier. Nous pouvons tirer une leçon de leur exemple courageux en étant solidaire, en particulier pendant la pandémie, et en défendant ce qui est juste tout en remettant en question les normes sociales afin de créer un changement significatif et de favoriser l'inclusion.

À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, au nom du premier ministre Justin Trudeau et du gouvernement du Canada, j'encourage les gens d'un océan à l'autre à porter un chandail rose aujourd'hui et à découvrir ce que fait le gouvernement pour promouvoir l'équité en faveur des communautés LGBTQ2. Consultez le site Web du Secrétariat LGBTQ2 et joignez-vous à la conversation en utilisant les mots-clics #SoisToiMême_ca et #JournéeRoseVirtuelle. Portez-vous bien et soyez prudents.

