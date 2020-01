Déclaration de la ministre Chagger à l'occasion de la Journée Raoul Wallenberg

Aujourd'hui, nous célébrons la Journée Raoul Wallenberg au Canada

OTTAWA, le 17 janv. 2020 Aujourd'hui, nous célébrons la Journée Raoul Wallenberg afin d'honorer la mémoire de ce diplomate suédois dont les gestes humanitaires et astucieux ont sauvé la vie de dizaines de milliers de Juifs hongrois durant l'Holocauste.

Héros honoré partout dans le monde, M. Wallenberg a risqué sa vie en menant l'une des opérations de secours les plus importantes de l'époque nazie en distribuant aux Juifs hongrois un « passeport de protection » appelé le Schutz-Pass. Ce passeport, qui arborait les symboles et les couleurs de la Suède, a permis de sauver des Juifs hongrois de la déportation et des camps d'extermination nazis. M. Wallenberg a également protégé de nombreux autres Juifs en créant un réseau de refuges, tels que des hôpitaux, des abris, des garderies et des soupes populaires.

M. Wallenberg a été capturé par les forces soviétiques le 17 janvier 1945 et, à ce jour, nul n'a d'explications exactes sur sa tragique disparition. En 2001, en hommage à ce grand homme, le gouvernement du Canada a désigné le 17 janvier comme la Journée Raoul Wallenberg. M. Wallenberg est devenu le premier citoyen honoraire du Canada en 1985, et Postes Canada a émis un timbre à son effigie en 2013.

À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, je tiens à réitérer notre responsabilité collective de lutter contre les préjugés et le racisme sous toutes leurs formes, et de ne jamais laisser la haine prendre racine dans nos communautés. En cette Journée Raoul Wallenberg, puissions-nous toujours nous rappeler que le Canada est plus fort grâce à sa diversité.

