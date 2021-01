Aujourd'hui, les Canadiens rendent hommage à Lincoln Alexander, un chef de file dans la lutte pour l'égalité raciale au Canada

OTTAWA, ON, le 21 janv. 2021 /CNW/ - En cette Journée Lincoln Alexander, nous rendons hommage au premier Canadien noir à avoir été élu député à la Chambre des communes, à avoir été nommé ministre fédéral, puis lieutenant-gouverneur de l'Ontario.

Né à Toronto en 1922 de parents immigrants, l'honorable Lincoln MacCauley Alexander est un pionnier de la lutte pour la justice et l'égalité raciale. Intègre et déterminé, il a consacré sa vie à la défense des droits de la personne et a joué un rôle déterminant pour abolir des obstacles, changer les attitudes et faire du Canada le pays diversifié et inclusif que nous connaissons aujourd'hui.

En reconnaissance à la longue et brillante carrière publique de Lincoln Alexander, le Parlement a fait du 21 janvier - date de son anniversaire - la Journée Lincoln Alexander. Cette journée est le moment tout indiqué d'en apprendre plus sur le rôle qu'ont joué et que continuent de jouer les Noirs dans le façonnement du Canada. C'est aussi le moment de découvrir leurs réalisations remarquables, à l'approche de la 25e célébration du Mois de l'histoire des Noirs.

À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, et au nom du premier ministre Justin Trudeau et du gouvernement du Canada, j'invite tous mes concitoyens à honorer M. Alexander et ses grandes réalisations. Puisse sa mémoire nous inspirer à bâtir un pays plus fort et plus consciemment inclusif.



