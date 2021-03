Le 21 mars, la population du Canada et le monde entier célèbrent la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale

OTTAWA, le 21 mars 2021 /CNW/ - En cette Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, nous devons tous et toutes réfléchir au fait que, même si des progrès ont été réalisés, les communautés racisées du Canada et d'ailleurs sont encore confrontés au racisme et à la discrimination tous les jours. Le thème de cette année, « Les jeunes se lèvent contre le racisme », vise à favoriser une culture mondiale d'inclusion et de non-discrimination et à reconnaître le travail que les jeunes font partout au pays et dans le monde en s'élevant contre les préjugés raciaux.

Au cours de la dernière année, une série d'événements tragiques ont profondément meurtri les peuples autochtones, les communautés noires, les communautés asiatiques, les communautés racisées et les communautés religieuses minoritaires du monde entier. Ce faisant, des milliers de manifestations se sont déroulées partout sur la planète, y compris ici, au Canada. Ces manifestations ont amené les communautés des quatre coins du Canada à prendre la pleine mesure des conséquences dévastatrices du racisme systémique. De surcroît, nous avons constaté que la pandémie de COVID-19 avait exacerbé le problème, et que les communautés racisées avaient été affectés de façon disproportionnée au Canada.

Tout en luttant contre toutes les formes de racisme et de discrimination, nous devons reconnaître qu'il y a des iniquités dans nos institutions et que le quotidien des personnes varie grandement. Chacun de nous doit redoubler d'efforts, devenir des alliés et contribuer à abolir les obstacles qui se dressent devant ces communautés qui méritent l'équité, sur les plans de l'emploi, de la justice et de la participation citoyenne.

Notre gouvernement est résolu à lutter contre toutes les formes de discrimination raciale et de racisme systémique, et il s'est engagé à le faire de manière éclairée grâce aux expériences directes. Cette année, nous soulignons le 50e anniversaire de la Politique canadienne sur le multiculturalisme. Profitons‑en pour réitérer notre engagement envers la diversité et l'inclusion, et opposons-nous à toute forme de discrimination raciale qui est alimentée par le racisme, la haine, la xénophobie et l'intolérance sous toutes leurs formes.

À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, j'invite tous les Canadiens et les Canadiennes à dénoncer toute forme de discrimination raciale et à s'unir pour bâtir un avenir plus sûr et consciemment plus inclusif pour tout le monde. Portez-vous bien et soyez prudents.

