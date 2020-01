Déclaration de la ministre Chagger à l'occasion de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste

L'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, souligne la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste

OTTAWA, le 27 janv. 2020 /CNW/ - Il y a 75 ans, plus de 7 000 personnes étaient libérées d'Auschwitz-Birkenau, le plus grand camp de concentration et d'extermination nazi. Plus d'un million de Juifs y ont été assassinés, ainsi que des dizaines de milliers d'autres prisonniers en raison de leur appartenance ethnique, de leur religion, de leur orientation sexuelle, de leur handicap ou de leurs opinions politiques.

Aujourd'hui, nous rendons également hommage au courage et à la résilience de tous les survivants de l'Holocauste et de leurs descendants, en particulier ceux qui ont choisi de s'établir au Canada. En partageant courageusement leurs souvenirs, ils contribuent à ce que les générations futures n'oublient jamais les atrocités subies par le peuple juif et ce chapitre terriblement sombre de l'histoire humaine.

Malheureusement, les communautés juives au Canada et dans le monde continuent de faire face à des menaces de violence, à la xénophobie et à la montée de l'antisémitisme. En tant que pays, par nos paroles et nos actions, nous devons lutter contre la résurgence de l'antisémitisme au Canada et à l'étranger. Notre gouvernement, dirigé par le premier ministre Justin Trudeau, continuera de soutenir la communauté juive, ici comme ailleurs.

C'est pourquoi nous avons adopté la définition de l'antisémitisme de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste dans la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme. Nous avons également réaffirmé les principes de la Déclaration du Forum international de Stockholm sur l'Holocauste et soutenu l'adoption de la Déclaration ministérielle de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste 2020.

À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, j'encourage tous les Canadiens à prendre un moment aujourd'hui pour lire les récits des survivants de l'Holocauste afin que nous puissions tous rester vigilants face aux horribles conséquences de l'antisémitisme, de la haine et du racisme. Plus jamais.

SOURCE Patrimoine canadien

