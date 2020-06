Le 27 juin, Journée canadienne du multiculturalisme, célébrons la grande diversité de notre société et réfléchissons à toute la richesse qu'elle nous procure!

OTTAWA, ON, le 27 juin 2020 /CNW/ - La première Journée canadienne du multiculturalisme s'est tenue le 27 juin 2003 dans le but de nous rappeler, d'une part, la contribution des nombreuses communautés culturelles au Canada et, d'autre part, les valeurs qui nous sont chères : la liberté, la démocratie, les droits individuels et la primauté du droit.

La diversité qui nous caractérise a façonné notre société et notre mode de vie. Des gens sont venus au Canada de partout dans le monde dans l'espoir d'avoir accès aux mêmes possibilités et expériences que tous les Canadiens et dans un objectif commun : bâtir une société inclusive, solidaire et diversifiée où tous peuvent s'épanouir.

Au cours des dernières semaines, de nombreux cas de racisme ont été mis au jour au pays. Ces événements nous ont rappelé que le Canada n'est pas à l'abri du racisme systémique, de l'inégalité et de l'injustice raciale. Cette journée est toute désignée pour nous amener à comprendre qu'une société multiculturelle est, par conséquent, un éternel chantier qui exige, de nous tous, efforts, considération et engagement. Si nous souhaitons vraiment bâtir un Canada inclusif, nous devons être solidaires avec nos concitoyens qui composent, encore aujourd'hui, avec le racisme et la discrimination.

Poursuivons nos efforts pour former un pays où la valeur et la contribution de tous les membres de notre société sont tenues en haute estime. Au Canada, la diversité fait notre force, et la Journée du multiculturalisme est l'occasion de reconnaître que nous sommes forts grâce à nos différences, et non malgré celles-ci. Pour bâtir un Canada fier et respectueux de sa diversité, quelle qu'en soit la forme, nous avons besoin de vous.

Cette année, les villes et les groupes communautaires aux quatre coins du pays ont fait appel à leur créativité pour présenter une vaste gamme de célébrations virtuelles de sorte que nous pourrons souligner ensemble, mais à distance, cette journée spéciale.

Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne Journée canadienne du multiculturalisme.

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Danielle Keenan, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, 819-934-1132; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]

Liens connexes

www.pch.gc.ca