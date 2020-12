Déclaration de la ministre Chagger à l'occasion de la Hanoukka

Aujourd'hui, les membres des communautés juives du Canada et d'ailleurs marqueront le début de la Hanoukka, la fête des Lumières

OTTAWA, ON, le 10 déc. 2020 /CNW/ - Ce soir, les membres des communautés juives du Canada et d'ailleurs le monde marqueront le début de la Hanoukka et allumeront la première bougie de la hanoukkia.

La Hanoukka commémore la victoire des Maccabées ainsi que le miracle survenu au temple sacré à Jérusalem et la restauration de sa menora. Elle symbolise la persévérance et la résilience du peuple juif dans sa lutte pour la liberté religieuse. Au cours de la fête des Lumières, parents et amis se réunissent par tradition pendant huit jours pour allumer la hanoukkia, chanter des prières spéciales, déguster des mets traditionnels comme les latkes et les sufganiyot, faire tourner le dreidel et offrir des présents. En raison de la pandémie, bon nombre de ces traditions et activités se feront en mode virtuel cette année. Néanmoins, elles seront tout aussi significatives et laisseront des souvenirs.

Le message d'espoir et de victoire contre les forces obscures que véhicule la Hanoukka nous rappelle à quel point il est important de nous soutenir mutuellement dans notre lutte contre la COVID-19. Nous devons lutter contre l'antisémitisme, les préjugés et la haine, sous toutes leurs formes.

À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, j'invite toute la population canadienne à réfléchir sur l'apport considérable de nos concitoyens juifs dans l'édification d'un Canada encore plus fort et plus consciemment inclusif.

Je souhaite à ceux et à celles qui célèbrent la Hanoukka des célébrations lumineuses et réconfortantes, en toute sécurité. Portez-vous bien et soyez prudents. Chag Hanukkah Sameach!

