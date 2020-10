Aujourd'hui, les Canadiens et Canadiennes d'origine chinoise, coréenne, japonaise et vietnamienne célèbrent la Fête de la mi-automne

OTTAWA, ON, le 1er oct. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, les communautés chinoises, coréennes, japonaises et vietnamiennes au Canada et ailleurs dans le monde célèbrent la Fête de la mi-automne, également appelée Fête de la lune.

Pour marquer cette journée spéciale, familles et amis se réunissaient pour allumer des lanternes colorées et déguster des gâteaux de lune traditionnels ainsi que se retrouver et célébrer avec leurs proches. En raison de la pandémie de COVID-19, cette année, de nombreuses traditions et activités se dérouleront virtuellement. Toutefois, il ne fait aucun doute qu'elles seront tout aussi spéciales et laisseront de nouveaux souvenirs.

La Fête de la mi-automne nous rappelle la riche et dynamique diversité qui est au cœur de l'identité de notre pays de même que les contributions extraordinaires qu'ont apportées les communautés chinoise, coréenne, japonaise et vietnamienne au Canada.

En ce jour, pendant que nous nous soutenons mutuellement dans la lutte contre la COVID-19, nous devons également nous rappeler qu'il est de notre responsabilité collective de combattre et de dénoncer le racisme, les préjugés et la haine envers les peuples asiatiques sous toutes leurs formes. Ensemble, nous pouvons bâtir un pays meilleur, plus fort et plus consciemment inclusif.

À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, je souhaite à tous ceux et celles qui célèbrent la Fête de la mi-automne des festivités joyeuses et lumineuses. Restez en santé et en sécurité.

