Aujourd'hui, de nombreux Canadiens et Canadiennes célèbrent Holi ou le Festival des couleurs

OTTAWA, ON, le 28 mars 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, les membres des communautés hindoues du Canada et d'ailleurs dans le monde soulignent Holi. Aussi appelée le Festival des couleurs, cette grande fête marque le début du printemps.

Holi est un temps de réflexion, d'optimisme et d'espoir pour la nouvelle année. Elle offre aux croyants l'occasion de célébrer l'espoir qu'amène le renouvellement des saisons. Traditionnellement, des feux de joie illuminent ce festival pendant lequel les gens chantent, dansent, partagent des repas et s'aspergent les uns les autres de couleurs vives. En cette période où nous luttons contre la pandémie de COVID-19, les célébrations se dérouleront dans le respect des directives locales de santé publique. Toutefois, je n'ai nul doute qu'elles seront hautes en couleur et dynamiques.

Grâce à son message de paix et d'amitié, Holi est l'une des fêtes les plus célébrées en Asie du Sud et dans plusieurs pays du monde. Pour l'occasion, prenons le temps de reconnaître et de célébrer les contributions importantes des communautés hindoues au Canada dans toutes les sphères de la société.

À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, je souhaite à tous ceux et celles qui soulignent Holi un très joyeux festival. Portez-vous bien et soyez prudents. Holi Hai!

