Le 17 mai, les personnes au Canada et ailleurs dans le monde s'élèvent contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie à l'occasion de la #JIHTB

GATINEAU, QC, le 17 mai 2021 /CNW/ - En cette Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie (JIHTB), nous reconnaissons le courage et la résilience des militants LGBTQ2 d'hier et d'aujourd'hui qui ont lutté pour l'équité et contre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, l'identité sexuelle et l'expression sexuelle.

Cette année, le thème retenu pour la JIHTB au Canada est « Plusieurs portent leurs couleurs sans le vouloir ». Il s'agit d'un appel à tous pour défendre les droits des personnes LGBTQ2 et bannir « à tout jamais » la haine, la discrimination et la violence.

C'est l'occasion de remercier et de reconnaître les organismes communautaires LGBTQ2 - y compris la Fondation Émergence, fondatrice de la toute première journée contre l'homophobie qui s'est tenue en 2003 - qui, sans relâche, font de la sensibilisation, en plus de desservir et de soutenir les communautés LGBTQ2.

Ici, au Canada, il est également important de se rappeler les injustices historiques subies par les personnes touchées par la purge LGBT − le harcèlement systématique, la surveillance et le congédiement des employés fédéraux d'identités sexuelles et de genre diverses, des années 1950 aux années 1990.

Aujourd'hui, au nom des survivants de la purge, le Fonds Purge LGBT a publié une série de recommandations sur les façons de respecter, de favoriser et de renforcer la diversité et l'inclusion des personnes LGBTQ2 sur les lieux de travail fédéraux. Nous avons hâte d'examiner ces recommandations et de collaborer pour créer un lieu de travail encore plus diversifié, inclusif et sécuritaire pour tout le monde.

L'homophobie, la transphobie, la transmisogynie, la biphobie et toutes les autres formes de violence et de racisme n'ont pas leur place ni au Canada ni ailleurs.

Notre gouvernement s'est fermement engagé à améliorer l'équité pour les communautés LGBTQ2 en faisant la promotion des droits de la personne et en élaborant des politiques, des lois et des programmes fédéraux inclusifs.

À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, je suis déterminée à continuer à bâtir un Canada et un monde où les personnes LGBTQ2 peuvent exister sans craindre la discrimination ou la violence, un monde où elles sont respectées et peuvent être véritablement elles-mêmes.

Joignez-vous à la discussion à l'aide des mots-clics #SoisToiMême et #JIHTB. Portez-vous bien et soyez prudents.

Produits connexes

Message vidéo de l'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse à l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie

Prenez part au Plan d'action LGBTQ2

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Emelyana Titarenko, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, [email protected]

Liens connexes

www.pch.gc.ca