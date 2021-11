Semaine mondiale pour un bon usage des antimicrobiens 2021

OTTAWA, ON, le 22 nov. 2021 /CNW/ - La Semaine de sensibilisation aux antimicrobiens (SMBUA) (en anglais seulement) se déroule du 18 au 24 novembre. Le thème retenu pour l'édition de cette année est « Sensibilisons, maîtrisons la résistance aux antimicrobiens ».

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) dirige la SMBUA pour sensibiliser le monde entier à la résistance aux antimicrobiens (RAM). La campagne de cette année nous offre à tous l'occasion de prendre des mesures concrètes pour limiter la propagation de la RAM.

La RAM peut se produire de façon naturelle au fil du temps lorsque des bactéries, des virus, des champignons et des parasites développent la capacité de vaincre les médicaments conçus pour les tuer ou ralentir leur croissance. L'utilisation d'antimicrobiens est nécessaire dans certaines circonstances; toutefois, l'utilisation excessive ou inadéquate des médicaments antimicrobiens et des antibiotiques chez les humains et les animaux amplifie le problème de la RAM.

L'OMS a déclaré que la RAM était l'un des dix principaux enjeux de santé mondiale à surveiller en 2021, et en tant qu'administratrice en chef de la santé publique du Canada, c'est l'une de mes grandes priorités.

De nombreux médicaments antimicrobiens sont de moins en moins efficaces contre les infections, et des souches résistantes aux médicaments font leur apparition. Sans médicaments antimicrobiens efficaces, les interventions chirurgicales courantes (comme une arthroplastie de la hanche), la chimiothérapie contre le cancer, les infections courantes (p. ex. pneumonie et pharyngite streptococcique) et les blessures mineures (comme les coupures et les éraflures) peuvent entraîner plus de complications et même mettre la vie en danger.

Au Canada, la RAM constitue déjà un fardeau important pour la santé humaine, les soins de santé et l'économie; elle cause près de 15 décès par jour et coûte à notre système de santé environ 1,4 milliard de dollars par année. À mesure que plus de médicaments cesseront d'être efficaces, plus de vies seront touchées négativement et mises en danger. Nous sommes tous à risque de contracter des infections résistantes aux antimicrobiens.

Le cadre d'action pancanadien, publié en 2017 et élaboré en collaboration avec les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, établit quatre priorités nécessaires pour lutter contre la RAM, soit la surveillance, la prévention et le contrôle des infections, l'intendance, ainsi que la recherche et l'innovation.

En 2019, j'ai publié le rapport de santé publique Pleins feux sur la RAM intitulé Manipuler avec soin : Préserver les antibiotiques aujourd'hui et demain. Ce rapport nous aide à comprendre quels sont les moteurs du problème et comment chacun d'entre nous peut agir pour contribuer à ce que les médicaments antimicrobiens dont nous disposons demeurent efficaces.

Bien que la pandémie de COVID-19 ait eu un impact profond sur nos vies, la RAM demeure un défi de santé important. La RAM est une préoccupation mondiale complexe qui nécessite une approche « Une seule santé », car les facteurs et les répercussions de la RAM touchent non seulement la santé humaine et animale, mais aussi la santé végétale et environnementale.

L'approche « Une seule santé » est une approche collaborative, multisectorielle et transdisciplinaire qui reconnaît les liens entre les personnes, les animaux, les plantes et leur environnement commun. Avec la conception et la mise en œuvre de programmes, de politiques, de lois et de travaux de recherche multisectoriels avec des personnes des domaines de la santé humaine, animale et végétale, de la production d'aliments et d'aliments pour animaux et de l'environnement, il est possible de s'attaquer efficacement à la RAM et de communiquer largement l'information afin d'obtenir de meilleurs résultats dans le cadre de l'approche « Une seule santé ».

Le Canada est déterminé à utiliser une approche « Une seule santé » pour lutter contre la RAM. Le rapport annuel du Système canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (SCSRA) en est un exemple concret. Le rapport du SCSRA fournit une analyse intégrée des données tirées des systèmes canadiens de surveillance de la RAM et de l'utilisation des antimicrobiens chez les humains et en agriculture.

FoodNet Canada et le Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (PICRA) sont deux programmes qui permettent de dresser un portrait de la relation complexe entre les organismes résistants aux antimicrobiens, comme les bactéries, l'environnement et la santé des humains et des animaux.

Nous avons tous la responsabilité de faire des choix judicieux et de préserver notre capacité à traiter efficacement les infections dans l'avenir. Vous trouverez de plus amples renseignements sur l'utilisation sécuritaire des médicaments antimicrobiens sur la page Canada.ca/antibiotiques.

Dre Theresa Tam

Administratrice en chef de la santé publique

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

