GATINEAU, QC, le 15 juill. 2020 /CNW/ - L'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion, a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée mondiale des compétences des jeunes:

« Les jeunes d'aujourd'hui constituent l'une des générations les plus engagées et les plus branchées que le monde ait connues. Face à l'incertitude et aux épreuves causées par la pandémie mondiale, ils continuent de faire entendre leur voix et de prendre des mesures pour défendre leurs convictions, qu'il s'agisse de la lutte contre les changements climatiques ou de l'atteinte de l'égalité pour tous.

Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale des compétences des jeunes, nous examinons ce que le Canada et les autres pays du monde doivent faire pour améliorer davantage l'accès des jeunes à l'éducation, à de la formation et aux possibilités de perfectionnement des compétences. En cette période où les écoles sont fermées et où le nombre de stages et d'emplois d'étudiants a diminué en raison de la COVID-19, il est plus important que jamais de soutenir les jeunes pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs.

C'est pour cette raison que le gouvernement du Canada a mis en place des mesures spéciales temporaires visant à aider les jeunes Canadiens à acquérir maintenant les compétences et l'expérience dont ils ont besoin pour leur avenir. Dans le cadre de la Stratégie emploi et compétence jeunesse, nous avons créé des milliers de nouveaux stages et placements professionnels dans des secteurs en forte demande comme la santé, l'agriculture, les technologies et les services communautaires. Ceux-ci permettront aux jeunes d'acquérir l'expérience nécessaire pour réussir leur transition vers le marché du travail. En outre, nous investissons dans des programmes comme le Programme de compétences numériques pour les jeunes et Ordinateurs pour les écoles et plus, qui les aident à perfectionner leurs compétences numériques et à acquérir de l'expérience de travail pratique.

L'an dernier, nous avons mis en place la toute première politique jeunesse pour le Canada. Élaborée en collaboration avec de jeunes Canadiens, cette politique met en évidence que l'innovation, les compétences et l'apprentissage sont nécessaires pour permettre aux jeunes de réussir et de se sentir outillés pour apporter des changements positifs pour eux-mêmes, leurs collectivités et le monde. C'est en créant plus de possibilités pour les jeunes et en les aidant à surmonter les difficultés sans précédent auxquelles nous faisons face en 2020 que nous pourrons rendre notre pays plus fort et plus inclusif.

Le Canada continue de collaborer avec ses partenaires internationaux pour favoriser l'accès à une éducation de qualité et créer des possibilités d'emploi pour les jeunes, en particulier les femmes et les filles, dans le cadre de son engagement à l'égard des objectifs de développement durable, au pays et à l'étranger. Il est essentiel de veiller à ce que l'éducation et le développement des compétences demeurent accessibles aux jeunes, d'autant plus que plus d'un milliard d'étudiants dans le monde sont touchés par la fermeture des écoles et des universités en raison de la pandémie.

Les jeunes sont essentiels à notre reprise économique et nous continuerons de veiller à ce qu'ils aient accès aux outils dont ils ont besoin pour réussir. Ils sont les leaders d'aujourd'hui et de demain. Nous continuerons à faire participer nos jeunes et à les soutenir pour qu'ensemble, nous puissions relever les défis actuels et à venir, et créer un monde meilleur. »

