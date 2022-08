OTTAWA, ON, le 31 août 2022 /CNW/ - Le suicide est un problème majeur de santé publique auquel sont confrontés des gens de tous les âges et de tous les milieux au Canada. Chaque jour, en moyenne 12 personnes meurent par suicide dans notre pays. Le gouvernement du Canada reconnaît l'incidence que les suicides ont sur les familles et les collectivités, et il est résolu à assurer l'accès à des ressources essentielles en matière de santé mentale et de services de prévention du suicide à toutes les personnes au Canada, peu importe où elles se trouvent.

L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) s'efforce d'améliorer l'accès à du soutien immédiat pour la prévention du suicide et en cas de crise de santé mentale. Dans cette optique, l'Agence étudie les besoins en matière de prestation de services liés à un numéro national de prévention du suicide à trois chiffres et la demande anticipée. Il serait plus rapide de composer ce numéro et éliminerait la difficulté associée à se souvenir d'un numéro à dix ou sept chiffres. Les gens de partout au Canada auront ainsi un numéro de téléphone facile à retenir, même en période de crise, pour obtenir facilement de l'aide.

La décision du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), en tant qu'organisme fédéral de réglementation des services de télécommunications, en faveur de l'introduction d'un numéro à trois chiffres pour la prévention du suicide et en cas de crises de santé mentale au Canada, est un tournant décisif.

Aujourd'hui, dans sa décision, le CRTC a choisi le 988 comme numéro à trois chiffres pour accéder à ces services par téléphone et par messagerie texte. Le 988 est facilement reconnaissable et s'harmonise au numéro de prévention du suicide adopté aux États-Unis, ce qui contribue également à le mémoriser. L'ASPC travaille également en étroite collaboration avec ses homologues américains pour tirer des leçons de leurs expériences avec la mise en œuvre de leur service 988.

Les travaux sont en cours pour introduire le 988 au Canada d'ici novembre 2023; entre temps, les gens peuvent continuer à accéder à Parlons Suicide Canada en composant le 1-833-456-4566, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ou en envoyant un message texte au 45645 en soirée. Ce service offre un soutien bilingue en matière de crise et de prévention du suicide. Les résidents du Québec doivent composer le 1-866-277-3553 ou se rendre sur le site suicide.ca pour obtenir un soutien par messagerie texte et clavardage en ligne.

Les Canadiennes et les Canadiennes peuvent accéder au portail Mieux-être Canada et à l'application complémentaire Mieux-être pour obtenir en tout temps du contenu informatif, des thérapies autoguidées, du soutien par les pairs et du counseling individuel avec des professionnels de la santé qualifiés pour offrir du soutien en matière de santé mentale et de consommation de substances.

Les Autochtones qui ont besoin de soutien affectif immédiat, d'intervention en situation de crise ou de recommandations pour obtenir des services communautaires peuvent parler à des conseillers chevronnés qui sont bien au fait de leur réalité culturelle en téléphonant à la Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être au 1-855-242-3310.

Les enfants et les jeunes adultes au Canada qui ont besoin de soutien en matière de santé mentale et de services en situation de crise peuvent communiquer avec Jeunesse, J'écoute, en envoyant le message texte PARLER au 686868 partout au Canada, en tout temps, et pour discuter de quoi que ce soit.

Alors que nous nous préparons à la mise en place du 988 au Canada, l'ASPC a le plaisir d'annoncer que le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CTSM) a été choisi comme organisme chargé de diriger la coordination de la prestation de services pour le numéro national à trois chiffres. Dans un premier temps, le CTSM formera des partenariats et des collaborations avec des organismes de premier plan dans tout le Canada afin de commencer à renforcer les capacités, et consultera les intervenants pour connaître l'ampleur et les exigences liées à un service rapide et de qualité.

Le nouveau rôle du CTSM dans la conception de la prestation du service 988 au Canada s'appuie sur son expérience dans la prestation de Parlons suicide Canada, anciennement connu sous le nom de Service canadien de prévention du suicide. En plus d'appuyer le travail du CTSM, l'ASPC mobilisera également des intervenants provenant d'un vaste éventail de secteurs, les provinces et les territoires, des partenaires autochtones, des autorités de la sécurité publique, des personnes ayant une expérience réelle, des services de crise est des experts en santé mentale pour discuter de l'ampleur et des éléments liés à la prestation des services pour garantir que le 988 sera en service à la date indiquée dans la décision du CTSM, soit le 30 novembre 2023.

Le gouvernement du Canada continuera de tout mettre en œuvre pour offrir aux personnes partout au pays les meilleures ressources possible et du soutien inégalable en santé mentale et pour gérer les situations de crise.

