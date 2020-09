OTTAWA, ON, le 9 sept. 2020 /CNW/ - Au lieu de présenter une mise à jour en personne aux médias, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« Il y a eu 133,748 cas de la COVID-19 au Canada, dont 9 153 décès. Des personnes infectées, 88 % sont maintenant rétablies. Au cours de la dernière semaine, 47,806 personnes ont subi un test de dépistage chaque jour, 1.1% a reçu un résultat positif. En moyenne, 618 nouveaux cas ont été signalés quotidiennement au cours des sept derniers jours.

Alors que les Canadiens continuent à éprouver la joie d'accueillir de nouveaux membres dans leur famille, ils doivent envisager de prendre des mesures de santé publique importantes pour assurer la sécurité de leurs enfants.

Les nouveau-nés sont particulièrement vulnérables à diverses maladies infectieuses, et il est particulièrement important de les protéger contre la COVID-19.

Si vous êtes enceinte ou envisagez de le devenir, vous pouvez prendre des précautions supplémentaires pour vous protéger en plus des mesures de santé publique que sont la distanciation physique, le lavage fréquent des mains et le port d'un masque lorsque la distanciation est impossible.

Demandez aux visiteurs de reporter leur visite s'ils ont présenté des symptômes de la COVID-19 au cours des 14 derniers jours ou s'ils ont été en contact avec un cas confirmé. Limitez les visites en personne à ceux qui font partie de votre bulle de contacts étroits, à l'exception des visites médicales. Veillez à ce que les personnes qui font partie de votre bulle de contacts étroits pratiquent une bonne hygiène des mains et portent un masque lors de leurs visites.

Si vous avez ou soupçonnez avoir la COVID-19, votre meilleure source d'information sur la santé est votre fournisseur de soins de santé primaire. Le gouvernement du Canada offre également un outil d'auto-évaluation COVID-19.

L'allaitement maternel apporte de nombreux avantages nutritionnels et de santé aux nouveau-nés et peut offrir une certaine protection contre des certaines infections. C'est pourquoi l'allaitement maternel est toujours recommandé dans la mesure du possible pendant la pandémie. À l'heure actuelle, les données disponibles indiquent que la COVID-19 ne peut pas être transmise par le lait maternel.

L'accouchement et l'exercice des responsabilités parentales durant la pandémie de la COVID-19 peuvent être angoissants, et les nouveaux parents ainsi que les personnes qui s'occupent des enfants peuvent éprouver des sentiments accrus de tristesse, de peur ou de confusion durant cette période. Les parents sont encouragés à rester en contact avec leur famille, leurs amis et les soutiens de la communauté, même si les contacts sont virtuels.

Certains Canadiens ont signalé une augmentation de la consommation d'alcool durant la pandémie de la COVID-19. Septembre est le mois de la sensibilisation au trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale (TSAF). Durant ce mois, on rappelle qu'aucune quantité d'alcool n'est sans risque pendant la grossesse. La consommation d'alcool peut causer un TSAF chez les nourrissons exposés à l'alcool avant la naissance. Si vous êtes enceinte ou si vous envisagez de le devenir et que vous avez des problèmes de consommation d'alcool, communiquez avec votre professionnel de la santé.

Des services et des ressources de soutien en matière de santé mentale sont offerts en ligne, comme le portail Espace mieux-être Canada pour les problèmes de santé mentale et de consommation de substances. L'Agence de la santé publique du Canada offre également des ressources pour les nouveaux parents. »

