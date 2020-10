OTTAWA, ON, le 7 oct. 2020 /CNW/ - Au lieu de présenter une mise à jour en personne aux médias, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« Il y a eu 171 323 cas de COVID-19 au Canada, dont 9 530 décès. Au cours de la dernière semaine, des laboratoires de partout au Canada ont analysé les tests de dépistage de plus de 71 000 personnes par jour en moyenne, dont 2,5 % ont reçu un résultat positif. Les chiffres quotidiens nationaux continuent de monter en flèche, 2 052 nouveaux cas en moyenne ont été signalés quotidiennement au cours des sept derniers jours. Ce nombre représente une hausse de 40 % par rapport à la semaine précédente. Par ailleurs, nous surveillons attentivement une tendance à la hausse du nombre de personnes atteintes de COVID-19 qui ont besoin de soins hospitaliers. Au cours de la dernière semaine, il y a eu en moyenne 644 cas de COVID-19 hospitalisés en tout temps, et 18 décès signalés par jour.

Le dépistage est une mesure importante pour ralentir la propagation de la COVID-19, car il permet de détecter rapidement les cas. Ceux-ci peuvent donc être isolés et pris en charge adéquatement, et leurs contacts étroits peuvent être joints aussitôt que possible. Vu l'augmentation du nombre de cas dans diverses régions du Canada, il faut adapter les stratégies de dépistage et de recherche des contacts au contexte local.

Parmi les méthodes de dépistage approuvées à l'heure actuelle, on compte celles qui détectent les infections actives, comme les tests moléculaires par réaction en chaîne de la polymérase (RCP). Ces tests consistent à prélever des échantillons dans le nez ou la gorge et à les analyser en laboratoire. Cette méthode peut être très sensible et donne des résultats en un à trois jours environ.

Il y a aussi les tests rapides de détection des antigènes, qui peuvent être effectués aux points de service, comme dans une pharmacie ou un cabinet de médecin, sans qu'un laboratoire soit nécessaire. Un écouvillonnage du nez ou de la gorge est toujours requis, mais les résultats peuvent être obtenus en à peine 15 minutes. Les tests antigéniques ne sont pas aussi sensibles que les tests en laboratoire par RCP, mais ils sont précis aux premiers stades de l'infection, lorsque la personne présente des symptômes et que sa charge virale est élevée. Ils peuvent être utiles pour effectuer des dépistages réguliers dans certains milieux, comme les lieux de travail éloignés ou les installations bondées, ainsi que dans des contextes d'éclosion pour repérer rapidement les personnes qui ont été exposées afin d'appliquer sans tarder des mesures de santé publique.

Tous les tests actuellement offerts au Canada doivent être effectués par un professionnel de la santé. Pour l'instant, il n'existe aucune trousse de dépistage à domicile dont la vente est autorisée au Canada.

Si vous avez des symptômes, même faibles, restez à la maison, isolez-vous et communiquez avec votre autorité sanitaire locale pour obtenir des conseils sur le dépistage. Si l'on vous recommande de subir un test, il est important de rester chez vous jusqu'à l'obtention des résultats. Consultez les ressources de votre province ou territoire.

Bien que le dépistage soit une étape importante de nos mesures, il ne remplace pas et ne peut remplacer l'application stricte des mesures de prévention en santé publique. Nous devons continuer de pratiquer en tout temps la distanciation physique en nous tenant à deux mètres des autres, nous laver souvent les mains et porter un masque lorsqu'il est impossible de maintenir une distance physique. Ces mesures se sont avérées efficaces et elles continueront de nous aider et préviendront une remonter en flèche de la pandémie au Canada. »

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]