OTTAWA, ON, le 31 déc. 2020 /CNW/ - Alors que nous accueillons la nouvelle année et disons adieu à 2020, nous continuons à observer un ensemble d'indicateurs épidémiologiques pour surveiller la transmission de la COVID-19 et ses répercussions sur la santé des Canadiens, et la capacité des services de santé publique, des laboratoires et du système de santé. Ce qui suit est un résumé des derniers chiffres et tendances nationaux ainsi que des mesures que nous devons tous prendre pour nous protéger et protéger les autres, y compris pendant les célébrations de ce soir.

Depuis le début de la pandémie, il y a eu 572 982 cas de COVID-19, dont 15 472 décès au Canada. À l'heure actuelle, il y a 72 927 cas actifs au Canada et 6 375 nouveaux cas sont signalés en moyenne chaque jour (du 24 au 30 décembre). À l'échelle nationale, on enregistre toujours une hausse des hospitalisations et des décès, qui ont tendance à survenir une à plusieurs semaines après l'augmentation de la transmission de la maladie. Les données provinciales et territoriales indiquent qu'en moyenne 3 650 personnes atteintes de la COVID-19 ont été traitées dans les hôpitaux canadiens chaque jour au cours de la dernière période de sept jours (du 23 au 29 décembre), dont 720 se trouvaient dans des unités de soins intensifs. Au cours de la même période, 125 décès liés à la COVID-19 ont été signalés en moyenne chaque jour. Cette situation continue d'exercer une forte pression sur les ressources locales dans le milieu de la santé, en particulier dans les régions où les taux d'infection sont les plus élevés. Nous sommes tous touchés par cette situation, car nos travailleurs de la santé et notre système de santé s'acquittent d'une lourde charge et des interventions médicales non urgentes, mais importantes, doivent être annulées ou reportées, ce qui alourdit l'arriéré qui existe déjà.

Nous effectuons une surveillance avec les provinces, les territoires et nos partenaires internationaux afin de détecter les variants du virus de la COVID-19 telles que ceux qui ont été découverts au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. Plusieurs cas du nouveau variant de la COVID-19 détecté au Royaume-Uni ont maintenant été signalés en Ontario, en Colombie-Britannique, en Alberta et au Québec. On s'attend à ce que d'autres variants préoccupants soient détectés au Canada tout au long de la surveillance. Bien que les données préliminaires portent à croire que les variants du Royaume-Uni et de l'Afrique du Sud puissent être plus contagieux que le virus d'origine, à ce jour, il n'y a aucune preuve que cela ait une incidence sur la gravité de la maladie, la réponse anticorps ou l'efficacité des vaccins.

Bien que la plupart des Canadiens aient suivi nos conseils concernant les voyages non essentiels, certains voyagent quand même pour des raisons non essentielles. C'est très préoccupant. Je demande aux Canadiens de revoir leurs projets de voyage. Restez à la maison pour vous protéger, protéger votre famille et protéger les personnes qui sont à risque élevé de subir des conséquences graves en contractant la COVID-19 dans nos collectivités.

À l'approche de la nouvelle année, nous serons nombreux à chercher des moyens de célébrer. Pour certains, ces festivités consisteront entre autres à servir et à consommer de l'alcool, tandis que d'autres pourraient trouver cette période difficile en raison de l'éloignement de leurs amis et de leur famille. Au cours de la pandémie de COVID-19, nous avons constaté que certains Canadiens ont augmenté leur consommation d'alcool. Il n'est pas rare de chercher des moyens de traverser les périodes d'incertitude, mais je reste préoccupée par les risques potentiels d'une augmentation de la consommation d'alcool pendant la pandémie de COVID-19.

Je rappelle aux Canadiens de prendre garde aux effets d'une consommation accrue d'alcool sur leur santé et leur recommande de trouver d'autres façons de célébrer et de faire face au stress causé par l'application des mesures de santé publique de leur région. Cela pourrait consister à faire de l'activité physique, à pratiquer la pleine conscience, à communiquer par téléphone et par clavardage vidéo ou à célébrer avec des cocktails sans alcool ou d'autres boissons non alcoolisées. Bien que la meilleure façon d'éviter les risques à court et à long terme consiste à ne pas boire d'alcool, les Canadiens qui consomment de l'alcool peuvent consulter les Directives de consommation d'alcool à faible risque du Canada pour trouver des stratégies qui les aideront à réduire les risques pour eux-mêmes et pour les personnes qui les entourent. Cette ressource contient de l'information sur les formats standards des boissons, les limites quotidiennes et hebdomadaires recommandées et souligne qu'il faut éviter l'alcool et les autres drogues pendant la grossesse ou l'allaitement et lorsque l'on conduit un véhicule automobile.

Tandis que nous continuons à développer des vaccins sûrs et efficaces pour contrôler la COVID-19 de façon généralisée et durable, nous prions les Canadiens de continuer à prendre des mesures individuelles pour assurer leur sécurité et celle de leur famille : restez à la maison ou isolez-vous si vous avez des symptômes, suivez les conseils des autorités de santé publique locales et appliquez les mesures de protection individuelle, à savoir la distanciation physique, une bonne hygiène des mains, une bonne étiquette respiratoire et la désinfection des surfaces et le port du masque au besoin (y compris lorsque vous ne pouvez pas maintenir en permanence une distance de deux mètres avec les personnes de l'extérieur de votre ménage).

Les Canadiens peuvent également en faire plus en diffusant des renseignements crédibles sur les risques de la COVID-19 et les pratiques de prévention et sur les mesures pour réduire la prévalence de la COVID-19 dans les collectivités et en téléchargeant l'application Alerte COVID pour arrêter le cycle d'infection et aider à limiter la propagation de la maladie. Je vous invite à lire ma page pour obtenir de plus amples renseignements et ressources sur la COVID-19 et sur les moyens de réduire les risques et de se protéger et de protéger les autres.

