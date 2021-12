La pandémie de COVID‑19 continue d'être une source de stress et de causer de l'anxiété à de nombreux membres de la population canadienne, particulièrement à ceux qui n'ont pas accès à leur réseau de soutien habituel. Le portail Espace mieux-être Canada offre aux personnes de tous âges partout au pays un accès immédiat à du soutien en matière de santé mentale et de toxicomanie sans frais et de façon confidentielle. Ces services sont accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

OTTAWA, ON, le 30 déc. 2021 /CNW/ - Alors que la transmission de la COVID-19 continue de s'accélérer au Canada, beaucoup d'entre vous ressentent peut-être un stress ou une frustration supplémentaire du fait d'être éloignés de vos proches, de connaître des difficultés financières et de faire face à l'incertitude continue de la pandémie. Si le début d'une nouvelle année est une bonne raison de célébrer, il peut aussi nous rappeler les expériences que nous avons manquées lors d'une autre année de pandémie. Il est tout à fait normal de ne pas se sentir bien et d'avoir besoin de soutien pour prendre soin de sa santé mentale. Vous n'êtes certainement pas seuls; un grand nombre de Canadiens ont signalé des sentiments accrus de solitude et une dégradation de leur santé mentale au cours de la pandémie.

Faites preuve de bienveillance et d'empathie envers vous-mêmes. Essayez de communiquer avec un ami ou un membre de la famille à qui vous pourrez parler des émotions difficiles que vous ressentez ou songez à sortir prendre l'air ou faire de l'exercice. Ce ne sont là que quelques moyens de promouvoir la santé mentale et le bien-être. Chaque situation est différente, alors choisissez les stratégies qui vous conviennent le mieux. Les liens sociaux sont un élément clé d'une bonne santé mentale, et c'est particulièrement important pendant la période des Fêtes. Même aujourd'hui, prendre des nouvelles par téléphone ou par vidéo peut nous aider à rester connectés. Bien que les moyens virtuels de connexion ne remplacent pas le temps passé en personne avec les êtres chers, ils peuvent contribuer à réduire la solitude et à créer et renforcer des liens pendant cette période.

En outre, grâce au portail Espace mieux-être Canada , il est possible d'avoir accès à un large éventail de services de soutien immédiats, gratuits et confidentiels en matière de santé mentale et de toxicomanie. Accessible 24 heures sur 24, sept jours sur sept, ce portail offre des ressources, notamment un outil d'auto évaluation et de suivi de bien-être mental, des programmes autoguidés, un soutien par les pairs et des séances confidentielles avec des travailleurs sociaux, des psychologues et autres professionnels.

La santé mentale est une ressource pour la vie de tous les jours, pour tous. C'est pourquoi on peut tous bénéficier de l'examen et de la priorisation de sa propre santé mentale et de son bien-être, même en période d'incertitude. Bien que cette expérience de pandémie ait été difficile, il est également important de se rappeler que nos nombreux sacrifices ont été essentiels pour protéger nos communautés et sauver des vies. Ensemble, nous allons nous en sortir.

L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) continue de surveiller les indicateurs épidémiologiques de la COVID-19 pour rapidement déceler, comprendre et communiquer les enjeux émergents et préoccupants. Voici un bref sommaire des dernières données et tendances à l'échelle du pays.

Depuis le début de la pandémie, il y a eu au Canada 2 102 470 cas de COVID-19 et 30 253 décès. Ces chiffres cumulatifs représentent le fardeau qu'est la COVID-19 jusqu'à présent, et le nombre de cas présents, qui se situe maintenant à 207 418. Les moyennes mobiles sur sept jours indiquent l'évolution de la maladie et les tendances liées à la gravité.

Le nombre de cas associés au variant préoccupant Omicron a encore augmenté dans le monde et au Canada. Les données qui s'accumulent continuent de démontrer que le variant Omicron est le variant le plus facilement transmissible à ce jour et qu'une immunité préalable, qu'elle provienne d'une vaccination avec une série primaire à deux doses ou d'une infection antérieure, n'offre pas une bonne protection contre l'infection. Il se peut qu'il y ait une protection contre les maladies graves après deux doses, mais cela demeure incertain. Il est important de noter que l'administration d'une dose de rappel lorsque vous êtes admissible, avec les vaccins à ARNm Comirnaty de Pfizer ou Spikevax de Moderna, devrait contribuer à restaurer la protection qui a pu s'affaiblir depuis la deuxième dose.

Durant la plus récente période de sept jours (du 23 au 29 décembre), 25 332 nouveaux cas ont été signalés en moyenne au pays, ce qui représente une augmentation de 141 % par rapport à la semaine précédente. En date du 29 décembre 2021, plus de 34 000 cas du variant Omicron ont été signalés dans 12 provinces et territoires. Toutefois, ces cas ne représentent probablement que le sommet de l'iceberg. La transmission communautaire du variant Omicron se poursuit dans de nombreuses régions du Canada, des éclosions sont signalées dans de multiples milieux et Omicron, qui est en train de détrôner rapidement Delta, est maintenant le variant dominant dans plusieurs régions. Même si la situation n'est pas la même partout, le variant Omicron se propage extrêmement rapidement et la situation locale peut très vite devenir incontrôlable. Une vigilance accrue est donc nécessaire dans tout le Canada, maintenant et dans les semaines à venir. Par conséquent, je demande instamment à tous les Canadiens de réduire le plus possible leurs contacts .

Bien qu'il existe encore une incertitude concernant le profil de gravité des cas du variant Omicron, on s'attend à ce que l'augmentation rapide constante des cas de ce variant Omicron exerce une pression supplémentaire sur notre système de santé, et ce, dans de nombreuses régions du pays au cours des prochaines semaines. À l'heure actuelle, les tendances en matière d'hospitalisation et d'admission aux soins intensifs sont en hausse, dans plusieurs régions. Les dernières données provinciales et territoriales montrent qu'en moyenne, 1 892 personnes atteintes de la COVID-19 ont été traitées chaque jour dans des milieux hospitaliers au cours des sept derniers jours (du 23 au 29 décembre), ce qui représente une hausse de 23 % par rapport à la semaine précédente. Cela comprend notamment une moyenne de 476 personnes aux soins intensifs, une hausse de 3,7 % par rapport à la semaine précédente, et une moyenne de 22 décès signalés chaque jour, du 23 au 29 décembre. Au cours des semaines et des mois à venir, il demeure crucial de maintenir un faible taux d'infection pour éviter une nouvelle hausse des tendances sur la maladie grave, et pour alléger le fardeau qui perdure sur le système de santé dans les régions fortement affectées.

En date du 29 décembre 2021, les provinces et les territoires ont administré plus de 67 millions de doses de vaccins contre la COVID-19. Selon les dernières données provinciales et territoriales, plus de 82 % de l'ensemble de la population a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 et plus de 76 % est entièrement vaccinée. De même, plus de 6,5 millions de personnes ont reçu une troisième dose de vaccin. Compte tenu des nouvelles preuves de l'affaiblissement de la protection des vaccins au fil du temps, le Comité consultatif national de l'immunisation a récemment mis à jour ses orientations sur les doses de rappel de vaccin contre la COVID-19 pour les adultes âgés de 18 ans et plus, qui ont reçu leur série primaire complète depuis au moins 6 mois. La vaccination des personnes admissibles - mais qui n'ont pas encore reçu leur série primaire - demeure une priorité absolue.

Alors que la COVID-19 circule encore au Canada et ailleurs dans le monde, l'approche « vaccins plus » reste essentielle dans la réponse à la pandémie au Canada. Il s'agit notamment de combiner la vaccination à des mesures de santé publique ciblées et programmées et à des pratiques de protection individuelles telles que rester à la maison et vous isoler si vous avez des symptômes ; vous faire tester si vous avez des symptômes ou sur recommandation ; vous renseignez sur les risques associés à divers milieux ; suivre les conseils des autorités de santé publique locales et toujours prendre des mesures de protection individuelles. Le port d'un masque bien conçu et bien ajusté dans les lieux publics ou en compagnie de personnes ne faisant pas partie de votre ménage immédiat , notamment, ainsi que l' évitement des regroupements et l' amélioration de la ventilation intérieure peuvent fournir une couche de protection supplémentaire et réduire le niveau de risque, peu importe le contexte. De plus, étant donné les risques et les incertitudes considérables associés à la propagation rapide du variant Omicron, il est conseillé aux Canadiens d' éviter tout voyage non essentiel à l'extérieur du Canada pour le moment; si vous devez voyager, soyez conscient des exigences actuelles et qui évoluent rapidement pour visiter d'autres pays et pour revenir au Canada.

En plus d' être complètement vaccinés avec les vaccins contre la COVID-19 et d' obtenir une dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 selon les recommandations, nous pouvons également rester en meilleure santé pendant la saison des infections respiratoires hivernales en mettant à jour nos vaccins recommandés , comme le vaccin contre la grippe et d'autres vaccins de routine pour les enfants et les adultes . Pour de plus amples renseignements sur la vaccination dans votre région, communiquez avec l' autorité locale en santé publique , votre médecin, ou toute autre source crédible de renseignements, tels que Canada.ca et Immunize.ca . Vous pouvez accéder à un vaste éventail de renseignements sur Canada.ca pour en savoir plus sur les bienfaits associés à la vaccination contre la COVID-19 .

Les membres de la population canadienne peuvent également en faire plus en diffusant des renseignements crédibles sur les risques de la COVID-19 et sur les mesures à prendre pour réduire la transmission de la COVID-19 dans les collectivités . Je vous invite à lire mon document d'information pour obtenir de plus amples renseignements et ressources sur la COVID-19 , ainsi que sur les moyens de réduire les risques et de se protéger et de protéger les autres, y compris de l'information sur la vaccination contre la COVID-19 .

